Es primero de noviembre

dice la Parca sonriendo,

ya viene el 2 de noviembre,

debo irme preparando.

Al visitar varios pueblos,

en Puebla se aposentó,

había muchos funcionarios

para llevarse al panteón.

Sergio Salomón no quería

que lo llevaran al panteón,

pues entonces no tendría

la misma gobernación.

Como se portaba rejego,

cundía el desasosiego,

pero Sergio Salomón

terminó en el panteón.

Empero, sus empleados

aplaudieron a la Flaca,

se librarían de problemas

¡y del nativo de Tepeaca!

Con la Gaby Bonilla

la Parca fue muy cordial,

pues su corte celestial

no hizo mucha bulla,

Llegó al viejo Palacio,

estaban más de sesenta,

el panteón tenía espacio:

¿Aguilar Pala o Armenta?

Prefirió al de Acatzingo,

pues era fácil de llevar,

no se podía defender

por su talón de Aquiles.

Aguilar Pala se dormía,

su edad se lo permitía,

despertó en la tumba fría,

añorando la Secretaría.

Suárez será el primero

en ingresar al panteón,

él será bien recibido,

guiará la comunicación.

Millán llegó al panteón,

a la oficina de Suárez,

repartirá los boletines

en toda la Necrópolis.

Al llegar al Edificio CIS

la Parca echó un vistazo,

vio llena la sala de juntas,

allí estaba el gabinetazo.

Aquino de Gobernación,

bien agarrado al hueso,

no quería ir al panteón,

quería mejor protección.

Martha Ornelas gritaba,

Julio Glockner lloraba,

Omar Álvarez temblaba,

Laura Altamirano rezaba.

Cuando la vieron llegar

corrieron despavoridos,

pues no pensaban dejar

sus cómodas oficinas.

El Congreso enmudecía,

Artemisa no legislaba,

García Parra temblaba,

y un diputado moría.

Higuera, Fiscal General,

quiso detener a la muerte,

mandó policía por delante,

pero era poco eficiente.

En Palacio de Justicia

Belinda tenía un amparo,

llena de miedo gemía

y acabó en el sepulcro.

Visitó el Ayuntamiento,

a Chedraui le hizo ojitos,

aunque el Edil se negaba,

se lo cargó nuevecito.

Muy serio, Pepe decía:

ambulantes del centro quité,

existe hoy más vigilancia

y varias colonias visité.

Sin dar tiempo de nada,

la Parca lo vio hacia abajo,

vámonos al panteón,

allá seguirás tu trabajo.

En el infierno todos sufrían,

Zavala y Marín lloraban,

Rafael y Martha también,

junto a Barbosa y Rivera.

Políticos de todo Puebla,

cantaban en un gran coro:

¡Queremos volver al trabajo,

juramos que lo haremos bien!

Así se cumplió aquello

que nos decían las abuelas:

Nadie sabe el bien que tiene

hasta que lo pierde todo.