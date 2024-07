*La empresa Agua de Puebla invirtió 95 millones; Camarillo no se va a Morena; CAPU Sur y la movilidad

Con una inversión de 95 millones de pesos Agua de Puebla Para Todos a través de su Director, Héctor Durán Díaz, puso en marcha la nueva Planta Potabilizadora de Agua Atlixcáyotl, la cual dotará de agua tratada a 54 colonias del sur de Puebla Capital para beneficio de 90 mil 500 habitantes.

La nueva planta, que forma parte de un paquete integral junto a otros proyectos donde se contempla elevar la calidad de agua de 998 colonias en la capital y zona de cobertura.

Garantizará mejor suministro y calidad con capacidad de operación de 263 millones de litros al mes, en promedio 100 litros por segundo, para ablandar el agua de 8 pozos Atlixcáyotl que forman parte de una de las arterias principales de suministro para la ciudad.

Se mejora así la calidad del agua bajo la norma oficial mexicana NOM-127-SSA1-2021, la cual se encarga de tratar el agua de pozos que presentan altos niveles de dureza, con el fin de que se liberen de minerales para eliminar el sarro.

Con esta mejora, se minimizarán los problemas en tuberías y tomas domiciliarias de las colonias del sur que concentran ellas quejas que podrían ser subsanadas con esta nueva planta que ya arrancó funciones.

Durán Díaz mencionó que el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) reconoció como uno de sus principales logros del Informe Anual 2023, el proyecto para el saneamiento y mejora en los servicios de agua potable y drenaje que realizan Agua de Puebla y el Soapap, cuyo financiamiento fue galardonado con el premio Water/Sanitation Financing of the Year en los Latin-Finance Awards 2023.

Hay que destacar que, entre 6 mil empresas de todo el mundo, Agua de Puebla para Todos recibió el Premio al Logro Especial en GIS (Sistema de Información Geográfica en español), por el desarrollo e implementación del Sistema SII-Cart. Puebla es la única del país en obtener la distinción en 2024.

El Instituto de Investigación de Sistemas Ambientales (ESRI-Environmental Systems Research Institute), premió a Agua de Puebla para Todos por implementar desde 2022 el uso del sistema ArcGIS.

El reconocimiento se otorga a organizaciones por su visión, liderazgo y uso innovador de tecnología, al demostrar buenas prácticas, calidad y alto grado de compromiso en gestión y entrega de servicios, y el comportamiento ético y transparente en la prestación, en este caso, del servicio del agua en Puebla.

No me voy a Morena: NCM

Néstor Camarillo Medina, actual Senador de la República Electo por Puebla y dirigente estatal del PRI, declaró que no se irá a Morena, pues no ha sido invitado, no está en su agenda y seguirá al frente de su partido hasta septiembre de 2025, cuando vence su periodo.

Reunido con varios columnistas en el Café Aguirre del Centro Histórico, Camarillo Medina entre otros temas, expresó lo siguiente:

-El balance del triunfo priísta en el estado de Puebla fue bueno, pues vamos a gobernar 38 municipios, tenemos 71 regidores, 2 diputados federales, 2 diputados locales y un Senador de la República.

-No he definido si iré por la reelección al frente del PRI, pues haré lo que más le convenga al PRI.

-La Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de la Ciudad de México confirmó la declaratoria de validez y la entrega de mi constancia como Senador de la República.

-Son tiempos complicados para el PRI, en Puebla se perdieron 100 mil votos y dos millones en todo el país.

-Mi quehacer es la política, igual que mi futuro. Tengo 36 años y aspiraciones como crecer en la vida política y muchos sueños por cumplir.

-Cuando perdí la elección de Diputado federal en 2018 caí en depresión, hice algunos negocios, hasta compré un coche pequeño para trabajar en UBER, pero no me sentí satisfecho. Mi vida es la política. Entonces fue cuando decidió no dejar de hacer política.

-Seremos una oposición responsable como lo hemos hecho en los últimos años, somos un partido con principios y militancia convencida. Defenderemos el actual Poder Judicial en todas nuestras trincheras.

-Fue curiosa la alianza con el PRD y el PAN. Los panistas se avergonzaban del PRI y los priístas se avergonzaba del PAN.

-No tendrán el mismo rumbo del PRD que despareció, pues aún hay PRI para rato. México necesita al PRI creador de instituciones.

Movilidad en el gobierno

El funcionamiento de la Central Camionera del Sur, bautizada como CAPU Sur, donde inicialmente operan 10 líneas que transportarán un promedio de 100 mil personas por mes con viajes a Querétaro, Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Guerrero, Hidalgo, Estado de México y Ciudad de México y 8 municipios poblanos, consolida el Plan de Movilidad del Gobierno estatal.

La terminal ubicada en la 119 poniente y avenida Los Pinos en la zona de Agua Santa, fue inaugurada por el Gobernador Sergio Salomón Céspedes el domingo pasado. La inversión de 170 millones estuvo a cargo de los empresarios en terrenos donados por el Gobierno.

La CAPU Sur facilitará mejorará la movilidad y reducirá tiempos de traslado, habrá generación de empleo y promoverá el desarrollo económico local. Forma parte del Plan Estratégico de Movilidad del Gobierno de dos años de Sergio Salomón Céspedes, elaborado para mejorar y facilitar la conectividad entre la Zona Metropolitana y el interior del Estado bajo una visión incluyente y sostenible.

El proyecto contempla la rehabilitación de carreteras, construcción de nuevas vialidades, ciclovías y líneas de transporte público pues se trata de facilitar el tránsito de personas y el transporte de bienes y servicios en los nodos local, estatal, nacional y extranjero a través de las carreteras federales.

Las acciones han sido el mejoramiento de 556 kilómetros de la red carretera estatal, la rehabilitación de 4 ciclopistas, la construcción de los distribuidores viales Ejército de Oriente, Periférico Ecológico-Vía Atlixcáyotl, Central de Abasto, Autopista Xoxtla-Tlaxcala, Osa Mayor-Cúmulo de Virgo, la Central Camionera del Sur y el Sistema Metropolitano de Transporte Público Masivo que conectará a 6 municipios por todo el Periférico Ecológico, desde Chachapa hasta el Parque FINSA de Volkswagen, que beneficiará a 3 millones de usuarios.

