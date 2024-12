*También una lesión renal crónica; relató su epitafio: “Nunca se Supo Rajar”.

La falta de información oficial adecuada en la muerte del exgobernador Miguel Barbosa Huerta, provocó una serie de afirmaciones incorrectas parte de analistas y medios de comunicación incluso a dos años de su muerte.

Con el acta de defunción a la vista, podemos asegurar que no fueron las causas que los medios nacionales dijeron. Tampoco murió en el helicóptero, falleció en la Ciudad de México.

En diversos medios se publicó que falleció de un infarto o embolia cerebral. Se forjaron leyendas e historias de ciencia ficción.

En la comida de fin de año en Casa Puebla, el día 13 de diciembre, con directivos y reporteros de medios de comunicación, que presidía Verónica Vélez, hizo el anuncio de la muerte del gobernador Miguel Barbosa Huerta a eso de las 15.30 horas. Dijo que fue por causas naturales.

La verdad es que falleció a las 15 horas del 13 de diciembre de 2022, en el Hospital Ángeles Pedregal de la Ciudad de México, ubicado en Avenida Camino a Santa Teresa 1055, colonia Héroes de Padierna, en la Alcaldía Magdalena Contreras. La causa de la muerte fue, según el acta de defunción oficial número 220223771, acidosis metabólica mixta y lesión renal crónica.

La acidosis metabólica mixta es un trastorno del equilibrio ácido-base que se produce cuando hay acidosis metabólica y acidosis respiratoria al mismo tiempo. Se produce cuando hay una mayor cantidad de ácido en los líquidos corporales, ya sea porque el cuerpo produce demasiado ácido o porque los riñones no lo eliminan correctamente.

Los trastornos ácido-base mixtos son frecuentes en pacientes hospitalizados, especialmente en las unidades de atención a pacientes críticos. Para diagnosticar la acidosis metabólica se miden los gases en sangre arterial y la concentración de electrolitos en el suero.

La enfermedad renal crónica (ERC) es una condición que se produce cuando los riñones se dañan y no pueden filtrar la sangre adecuadamente. Se trata de un proceso lento que se desarrolla en etapas y que puede no presentar síntomas en sus primeras etapas.

Algunos medios nacionales dijeron lo siguiente:

De acuerdo con información extraoficial el periodista Pedro Ferriz detalló que la causa habría sido un “infarto cerebral” y estaba internado en el Hospital Angeles Pedregal de la Ciudad de México.

detalló que la causa habría sido un “infarto cerebral” y estaba internado en el Hospital Angeles Pedregal de la Ciudad de México. El periodista Irving Pineda informó que el Gobernador de Puebla habría fallecido por un infarto cardio cerebral.

informó que el Gobernador de Puebla habría fallecido por un infarto cardio cerebral. CNN en Españo l informó que al parecer fue un infarto.

l informó que al parecer fue un infarto. Infobae comentó que fueron causas naturales, según un comunicado oficial.

comentó que fueron causas naturales, según un comunicado oficial. Otra nota de Infobae dio a conocer que se encontraba grave de salud debido a complicaciones por los padecimientos médicos que padecía desde inicios de la segunda década del siglo XX. La diabetes fue la principal enfermedad que le causó la pérdida de la capacidad visual.

dio a conocer que se encontraba grave de salud debido a complicaciones por los padecimientos médicos que padecía desde inicios de la segunda década del siglo XX. La diabetes fue la principal enfermedad que le causó la pérdida de la capacidad visual. Más tarde, trascendió que el entonces gobernador de Puebla, sufrió un paro cardiorespiratorio y un derrame cerebral.

San Diego Union Tribune informó que el gobernador presentó un infarto, por lo que tuvo que ser trasladado vía aérea al nosocomio Ángeles del Pedregal en la Ciudad de México, donde reportaron que estaba siendo valorado y atendido por un equipo médico.

informó que el gobernador presentó un infarto, por lo que tuvo que ser trasladado vía aérea al nosocomio Ángeles del Pedregal en la Ciudad de México, donde reportaron que estaba siendo valorado y atendido por un equipo médico. El Universal publicó que de manera extraoficial se reportó que fue afectado por un paro respiratorio.

Relató su epitafio

En una entrevista con Elvia Cruz de MTP Noticias, en la sección El Polígrafo, entrevistó a Miguel Barbosa en enero de 2021, sobre la muerte y su epitafio:

“Hablamos sobre la muerte, el epitafio que quería en su tumba.

– ¿Le tiene miedo a la muerte?

– No, fíjate que no. Aunque debiera yo tenerle más miedo a la muerte. No. Yo tengo un estado de madurez en el que estoy consciente que la muerte es parte de una ruta de la vida, y claro que no quiero morir, pero de ahí, a vivir angustiado por la muerte, no. De niño sí le tuve miedo a la muerte, como todos los niños. Cuando me acerqué con mi mamá y le dije que tenía miedo a la muerte, me dijo: ‘no le tengas miedo a la muerte, solo cumple con tu deber’ y es lo que hago.

– ¿Qué diría su epitafio?

-(Risas). Lo tengo escrito: “Nunca se Supo Rajar”. (Risas).

En fin, como escribió Diego de Torres Villarroel (España, 1693-1770), en su poema: ¿Cuándo vendrá la muerte?

¿Cuándo vendrá la muerte? No sabemos.

¿El cómo y el lugar? Ni en conjetura.

¿El detener su curso? ¡Qué locura!

Sólo es cierto y de fe que fallecemos. Diego de Torres Villarroel

