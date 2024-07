Seis de cada 10 compatriotas perciben inseguridad en sus ciudades.

Un candidato presidencial del país vecino manifiesta su inconformidad por la actividad de la delincuencia trasnacional de origen mexicano que los afecta, mientras acá se investiga el artero asesinato de un mando policial de la CDMX.

Hace algunas décadas los guatemaltecos se refugiaban en México porque huían de conflictos bélicos, hoy los mexicanos se refugian en Guatemala huyendo de la violencia de los delincuentes; la seguridad en nuestro país no es como la queremos.

Y si lo anterior no fuera suficiente para corroborar la situación de inseguridad en el territorio nacional, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del segundo trimestre de 2024, en donde destacan datos que denotan incertidumbre, veamos.

Espacios inseguros: de la población con 18 años y más el 67.9 por ciento sintió inseguridad en los cajeros automáticos, el 62.7 por ciento en el transporte público, el 53.7 por ciento en las carreteras y el 52.9 por ciento en el banco.

Conductas de riesgo: quienes reportaron haber atestiguado delitos cerca de su vivienda, se relacionaron con el consumo de alcohol en las calles el 60.3 por ciento, robos o asaltos 47.8 por ciento, vandalismo 39.9 por ciento, venta o consumo de drogas 39.5 por ciento, disparos de armas 36.4 por ciento y bandas violentas o pandillerismo 15.1 por ciento.

Ciudades inseguras: Fresnillo es la ciudad mexicana con mayor percepción de inseguridad donde 94.7% de sus habitantes reportaron esta sensación, la ciudad es un sitio de masacres que comete la delincuencia organizada. Otros lugares inseguros son Naucalpan de Juárez con 89.2 por ciento y Uruapan del Progreso con 86.8 por ciento.

Ciudades seguras: en contraste con los datos anteriores, la ciudad menos insegura fue San Pedro Garza García, el municipio de mayor riqueza de México, donde sólo 11.7% de la población de 18 años y más reportó inseguridad. La ciudad fronteriza de Piedras Negras tuvo 14.3% por ciento y el centro turístico internacional Los Cabos 16.7 por ciento.

Los datos nos muestran que políticas de seguridad correctamente elaboradas y adecuadamente aplicadas dan resultados satisfactorios, en tanto que estrategias limitadas sin objetivos definidos y cuantificables pueden ser contraproducentes.

Lo datos de la ENSU resaltan que los delitos no son sólo lo que preocupa a la gente, también las faltas administrativas que atiende la justicia cívica son causa de la percepción de inseguridad. En el país no existe una política nacional al respecto, es más, muchos funcionarios no consideran a las faltas administrativas como parte de la seguridad pública, tal y como lo estipula el artículo 21 constitucional.

Robert Kennedy expresó: “Sabemos que, si a un hombre se le niegan sus derechos, los derechos de todos están en peligro”.

