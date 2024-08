La lucha contra la desaparición forzada de personas continua su incansable marcha.

La Asamblea General de la ONU aprobó declarar el 30 de agosto “Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas”, que comenzó a observarse en 2011. En cuanto a México, la legislación tipifica la figura delictiva y sus sanciones en la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

Este delito, otros vinculados y fenómenos asociados, se han presentado con particularidades significativas en nuestro país, veamos:

Fosas clandestinas: recientemente enTamaulipas la autoridad ministerial tuvo conocimiento del descubrimiento de restos óseos con exposición térmica en dos predios, uno situado en la carretera Reynosa – Matamoros a la altura del kilómetro 85 y el otro en el ejido la Sierrita del municipio de Matamoros. Los datos indican que en el municipio de Rio Bravo, aledaño a Reynosa, el hallazgo es de una especie de campo de exterminio, mientras que, en Matamoros sería una “cocina” donde disolvían los cuerpos en tambos con ácido.

Estudiantes desaparecidos: los que protestan por los 41 estudiantes guerrerenses (dos fueron identificados por sus restos en la Universidad de Innsbruck), seguirán con sus marchas y reclamos porque no están satisfechos con los resultados de las indagatorias realizadas actualmente.

Cadáveres no identificados: la alianza Movimiento por Nuestros Desaparecidos reportó que, tras un análisis de datos y solicitudes de transparencia recibidas, concluyó que en México hay un poco más 52 mil personas fallecidas no identificadas, que se suman a los casos no esclarecidos de épocas anteriores.

Madres buscadoras: desde la noche del pasado lunes se colocaron lonas en los puentes peatonales de las principales vialidades de Jerez, Fresnillo y Zacatecas, para difundir la problemática de los desaparecidos que predomina en el estado. Existen diversos colectivos en el país que no cesan su lucha pues sus peticiones no han sido debidamente atendidas.

La conmemoración de días como el que la ONU declaró contribuye a forjar conciencia de la situación de los desparecidos en el país.

Elie Wiesel, premio Nobel de la Paz y superviviente del Holocausto expresó: “Ante las atrocidades tenemos que tomar partido. El silencio estimula al verdugo”.

