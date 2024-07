El que fue por más de 50 de años militante del Partido Acción Nacional (PAN), Francisco Fraile García, optó por terminar su relación con el partido. No obstante, esta salida se da en medio de las rispideces y tras la derrota del pasado del pasado 2 de junio.

Se trata de un personaje icónico, no sólo por su trayectoria política, sino por su influencia en el control y determinaciones del partido. Fraile García fue dirigente estatal de 1987 a 1995, sin embargo, por medio de la organización El Yunque, es como logró influir en las decisiones del partido posteriormente.

De esa manera, fue candidato a gobernador en el año 2006 y de acuerdo a Luis Paredes, quien también fue militantes y con quién se disputó la candidatura en aquel de entonces, este tuvo el respaldo de dicha organización. Así lo refiere en su obra “Los secretos del Yunque”.

Francisco Fraile en su mensaje también comentó que no deja los principios panistas, porque eso lo condujeron a hacer lo correcto. Y en ese mismo orden de idea, no lanza ninguna crítica tras la derrota apabullante -porque así lo dicen las cifras- del pasado dos de junio.

Sin duda marca un hito en la historia de la política del PAN en Puebla, no sólo por ser un referente dentro del dicho partido. Sino también porque –presumiblemente- este tipo de personajes ya no pudieran verse reflejados en las acciones de los dirigentes modernos.

Dentro del blanquiazul las críticas han permeado en los últimos días, sobre todo en lo que concierne al control del partido: Que si Eduardo Rivera Pérez quiere mantener el control; que Augusta Díaz de Rivera no hizo lo adecuado; que se alejó de la militancia, etc, etc.

¿Es el inicio de una debacle del parrido?, ¿Será entonces que al perder referentes perderá el rumbo? ¿Qué sigue para Acción Nacional? O ¿Seguirá culpando a Morena de hasta su propia crisis? Falta reflexión en el partido y retomar el rumbo en la intermedia de 2027.