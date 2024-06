De nueva cuenta, un militante y funcionario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) fue denunciado, esta vez por tentativa de feminicidio. Se trata del edil de Actopan, Puebla, Álvaro Tapia Castillo, quién atropelló a su esposa estando alcoholizado.

Los hechos ocurrieron la noche del pasado viernes cuando, tras una discusión su esposa se bajó del automóvil donde viajaban, por lo cual el sujeto en cuestión optó por atropellarla. El edil hasta el momento, no se ha entregado o dicho algo al respecto.

Lo cual es entendible de alguien que busca eludir la justicia. Sin embargo, quien no es justificable que se haga omiso es del partido por el que salió electo, en este caso del PRI. El partido sólo emitió un comunicado en donde reprueba el caso y pide esclarecer el caso.

Sólo se lava las manos y en ningún momento pidió la expulsión de Tapia Castillo, así como colaborar en la investigación, solicitar que se le revoque a través de la cámara de diputas, etc, etc. Tomar acciones para no respaldar a elementos que dañen su reputación.

Lo mismo ocurrió con Juan de Dios Bravo Jiménez, quien fue dirigente municipal del PRI, quién está siendo investigado por el propietario donde fue detenida Tania Trejo junto seis hombres que portaban armas largas, qué están vinculados al operativo “La Barredora”.

Bravo Jiménez formó parte de las propuestas de regidores de Mario Riestra Piña, y actualmente está en medio de una investigación. No obstante, apenas se le vio en la asamblea llevada a cabo el pasado sábado.

En ella, estuvieron Néstor Camarillo, exdirigente estatal y actual senador electo por primera minoría, y Delfina Pozos, quién es propietaria de la diputación pluri donde la acompañaba Tania Trejo; y que actualmente es dirigente estatal.

Para los casos de Juan y Tania Trejo el PRI no ha dicho en nada. En cambio, cómo se puede, ver a uno de ellos lo sigue manteniendo como militante.