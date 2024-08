Desde la administración actual de Sergio Salomón Céspedes Peregrina, y el gobernador electo, Alejandro Armenta Mier, se han realizado una serie de capacitaciones para fortalecer los gobiernos municipales, pero sobre todo para que estos no actúen bajo intereses partidistas.

Este actuar representa un hecho importante, sobre todo porque se busca consolidar un proyecto que no solo es “para servir al pueblo”, sino que también ha demostrado que con la honestidad y priorizando el desarrollo, se puede avanzar.

Ese proyecto es la Cuarta Transformación, que desde la presidencia que preside Andrés Manuel López Obrador, se demostró que haciendo a lado la corrupción, se puede eficientar la forma de gobernar.

Esa es la vara que con la que a partir de ahora se evaluará el actuar de quienes presidente el ejecutivo en sus diferentes niveles. Por ello, la preocupación de Armenta Mier, de que se durante su mandato haya un avance integro y los municipios no se queden atrás, como sucedía anteriormente.

Y es que es ahí donde todavía no se ven esas transformaciones de fondo, toda vez que todavía hay ediles que tuvieron que llegar o reelegirse en el cargo mediante prácticas de compra de votos, intimidación, etc, etc.

Por lo mismo, existió ese concepto del llamado “Año de Hidalgo y de Carranza“, donde los ayuntamientos desaparecían una parte del presupuesto público. Eso se tiene que acabar y de ahí los esfuerzos que se hacen previó a los cambios de administración.

Estas capacitaciones representan un giro de 180 grados para la gobernanza en Puebla. Ojo, porque Armenta Mier insiste en que estará atento de todo lo que suceda. Ya solo queda ver cómo responden los alcaldes y que tanto se prestarán a trabajar con el nuevo gobierno.