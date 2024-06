Continúan los conflictos postelectorales en Puebla puesto que ahora son dos municipios que se suman a la serie de inconformidades sobre los resultados del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).

En, Xiutetelco balearon el domicilio de Baltazar Narciso, quien preside ejecutivo titular y que buscó su reelección por el Partido del Trabajo. Ello, ante la posibilidad de que este gane oficialmente la candidatura.

Después de la agresión, los victimarios dejaron unas cartulinas donde amenazan al edil de que la agresión será peor si no se baja de la contienda.

En otros municipios, como San Nicolás Bravo cerraron la carretera federal en el kilométro150 de la México-Veracruz debido a que tampoco están conformes con los resultados.

La autoridad electoral, es decir, el IEE poco ha ido solventando los diferentes conflictos que se han dado. Atrajo el reconteo de votos de 8 municipios: Olintla, Tianguismanalco, Teteles de Ávila Camacho, San Pedro Cholula, Ixtepec, La Fragua, San Nicolás Buenos Aires y Ocoyucan.

No obstante, quedó pendiente el caso de Xiutetelco. La autoridad no ha definido cómo se le va hacer para garantizar que el conflicto no pase a mayores.

El llamado de paz ha permeado en lo que va del proceso electoral. Sin embargo, es necesario que los dirigentes intervengan y resuelvan la contienda sin ocupar a los simpatizantes cómo carne de cañón.

La defensa de la democracia es necesaria, no obstante, parte de ello es aceptar que los resultados luego no pueden favorecer a determinada fuerza política. Ahí es donde entra la responsabilidad del dirigente.