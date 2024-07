Este lunes, dentro de unas horas, el gobernador electo, Alejandro Armenta Mier, dará a conocer su primer bloque del gabinete. Se espera una selección minuciosa, en donde, de acuerdo a lo dicho por él mismo el 51 por ciento estará integrado por mujeres.

Armenta Mier optó por ir a la par de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, en la presentación de quienes estarán al frente de la Secretarías. Sheinbaum Pardo comenzó el pasado 20 de junio, por lo que ya ha presentado dos bloques.

Una particularidad del gabinete de la presidenta electa, es que no sólo son perfiles con experiencia comprobada, es decir, que ya trabajaron en otro sexenio, sino que son cuadros técnicos que se formaron en la máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Te podría interesar: Alejandro Armenta gabinete

Además, claro, que están apegados a los principios de la Cuarta Transformación de: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México. Lo anterior, es sin duda, lo más difícil, aunque pareciera lo más fácil. Y es que, no sólo se trata de discurso, sino de realmente llevarlo a la práctica.

En ese orden de ideas, Armenta Mier también declaró que no porque lo hayan acompañado en su campaña significa que tendrán un lugar en el gabinete. Algo que definitivamente rompe con el esquema de que son allegados los que llegarán.

Se espera que el próximo gabinete sea gente que tenga cercanía con la 4T, o por lo menos una coincidencia. Es decir, la unidad tendría que en torno a lo que representa la lucha encabezada por Andrés Manuel López Obrador; y no la unidad, para que los cercanos lleguen.

De lo contrario, el famoso segundo piso se construirá con dificultades, lo cual, a estas alturas sería un estorbo. En fin, hechos son amores, como dicen por ahí.