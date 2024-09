Para José Luis, brillante hasta la extinción

Como si estuviera en algún estadio repleto de fans que aúllan con sus solos de guitarra, Silverio gesticula con su rostro al pulsar su instrumento eléctrico.

Toca los acordes y notas de un éxito de Santana y mueve sus brazos y ladea la guitarra y mueve su cuerpo como lo haría en el escenario.

Agradece los aplausos y las monedas e inmediatamente comienza con la inconfundible música de Pink Floyd.

Sí, ahora interpreta Shine On You Crazy Diamond, un tema doloroso dedicado a Syd Barret.

Remember when you were young, you shone like the sun.

Shine on you crazy diamond.

Now there’s a look in your eyes, like black holes in the sky.

Shine on you crazy diamond.

Recuerda tu juventud, parecías brillar como el sol.

Brilla, brilla como un diamante loco...

Silverio tiene el cabello completamente cano. Un rostro moreno quemado por el sol. Usa unas gafas oscuras que no alcanzan a ocultar sus emociones cuando rasga su roja guitarra eléctrica.

Sus gestos expresan la pasión que siente al tocar a Pink Floyd. Un rictus doloroso recorre su rostro, emociona y se emociona como si él fuera el Diamante loco del que habla la canción.

You were caught on the crossfire of childhood and stardom…

Una playera, un pantalón azul y unos tenis verde fosforescente completan su vestuario.

Trae consigo una bocina, un carrito con ruedas, una silla plegable y, claro, su guitarra. Ése es todo su equipo con el nos transporta a épocas nostálgicas a los amantes del rock que lo escuchamos.

Me hizo recordar cuando yo era joven, le digo a Silverio Flores cuando concluye Shine on you crazy diamond. No lloré nada más porque soy cobarde.

Sonríe, tras los aplausos prolongados de su escasa audiencia; entonces optimista contesta:

Somos jóvenes, estamos respirando oxígeno puro, y mira al firmamento.

Silverio ya no tiene la dorada edad, pero sus fans le aplaudimos como si fuera un rockstar desde las tradicionales bancas verdes de hierro forjado que caracteriza los zócalos arbolados de cualquier ciudad de México.

Silverio Flores forma parte del corredor de artistas urbanos en que se ha convertido la 16 de Septiembre desde que el ayuntamiento de Puebla tuvo el acierto de volverla peatonal.

