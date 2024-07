Diversos medios escritos y en redes de internet (Angulo 7, milenio, 889 noticias, Reforma etc.,), difundieron que el 19 de julio de 2024, que Claudia Sheinbaum Pardo, virtual Presidenta electa, anunció que buscará poner en operación a la Productora Nacional de Semillas (Pronase), un Organismo Público Descentralizado, que fue cancelado en operaciones desde inicio del gobierno de Vicente Fox Quezada, y extinguido en junio de 2007, en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, con la aprobación de la Ley de Semillas, ambos gobiernos del PAN, propiciaron graves daños al campo mexicano.

Lo señalado por la Dra. Sheinbaum Pardo, es muy relevante, porque se refiere a las semillas, insumo más importante de cuantos participan en la producción agrícola, a la semilla se le asigna el 60 por ciento de repercusión del éxito o fracaso del potencial productivo, de una parcela, un ejido, una región, de cada país. Es claro que la presidenta electa, y sus asesores, están al tanto de lo que implica el abastecimiento de semillas, la necesidad de contar con una Pronase y un Sistema Nacional de Semillas adecuado para bien de México.

El cierre del Pronase, atendió influencias externas del Banco Mundial, otros organismos, así como las corporaciones de semillas, con la pretensión de dominio del mercado de semillas, la Pronase fue creada en 1961 (DOF, 1961), con la Ley sobre Producción, Certificación y Comercio de Semillas, junto con el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (Snics) y el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA, ahora Inifap).

El cierre de la Pronase, fue cabildeado por neoliberales, quienes argumentaban que tenía mala administración, pasivos y ventas limitadas, aun cuando su posición en el mercado llegó a ser más del 42 por ciento, su participación, mantenía equilibrio en el precio de semillas, diversas medidas desde los propios gobiernos afectaron la eficiencia y competitividad, respecto a sus competidores. Se señalaba que carecía de viabilidad financiera y operativa (Espinosa et al., 2003).

En el año 2005, con la participación de investigadores de diferentes instituciones: Inifap, Colegio de Postgraduados en Ciencias Agrícolas (CP), Universidad Autónoma Chapingo (UACH), Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (Uaaan), Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), etc., así como organizaciones de productores, como la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras del Campo (ANEC), también algunos diputados, se intentó favorecer al campo mexicano, se redactó una nueva minuta de ley de semillas que propuso un esquema alternativo con una promotora para el abastecimiento de semillas nacionales nativas y mejoradas mexicanas, esta minuta fue aprobada en el pleno de la Cámara de Diputados (CD) por mayoría de legisladores(as), incluso se le asignaron recursos para operar ese año (Espinosa et al., 2014).

Sin embargo, aparentemente con la influencia de los oligopolios de semillas, no fue ratificada en el Senado de la República, fue modificada y como resultado se pretendía que se aprobará una Ley de Semillas muy diferente y ajena a la protección del sistema de abastecimiento de semillas favorable a los productores y al campo mexicano. Al regresar a la CD, se prefirió suspenderla en esa legislatura esa Ley. En la nueva legislatura, en 2007, fue aprobada la Ley que había sido suspendida, completamente diferente y cabildeada por empresas privadas con la asesoría de algunos diputados y el propio SNICS, en la cual se extinguió formalmente a la Pronase. De esta manera, el 15 de junio de 2007, con la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) de la nueva “Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas” (DOF, 2007), se incrementó el control del comercio de semillas por unas cuantas empresas multinacionales.

La Ley de Semillas propició desabasto de semillas, en grandes superficies, en especial en áreas de menor potencial, en regiones de temporal, no atendidas por las corporaciones oligopólicas, en particular ya no se produjo semilla de frijol, avena, arroz, así como variedades de polinización libre de maíz (Espinosa et al., 2012; Luna et al.,2012). En 2020, la bancada de Morena en la Cámara de Diputados ya había propuesto una iniciativa para revivir al organismo. La propuesta de la presidenta electa Claudia Sheinbaum, sin duda sería una alternativa excelente, ya que podrían ofrecerse semillas mejoradas y nativas de variedades de frijol, maíz, arroz, así como de otros cultivos, las cuales son generadas por la investigación pública de México.

“Platicábamos en la mañana sobre la posibilidad de recuperar la Productora Nacional de Semillas, para el frijol, para apoyar con semillas a todos los agricultores de frijol, aquí en Zacatecas”, expresó. Esto sin duda, sería estratégicamente importante, para aprovechar las excelentes variedades de frijol, desarrolladas por el Inifap y desaprovechadas desde el cierre de Pronase.

Esas semillas podrían fortalecer los programas de Producción para el Bienestar y Apoyo Al Campo, como son los fertilizantes gratuitos, los cuales fueron implementados durante la presente administración, mismos que continuarán en el gobierno electo. La propuesta de operar una nueva Pronase, es una excelente opción, para aprovechar y posicionar las variedades mejoradas producto de la investigación pública, desarrolladas en instituciones como Inifap, UACH, UNAM, UAAAN, CP, UDG, Icamex, etc., que pueden apoyar la difusión extensiva, permitiendo elevar la producción y la productividad por las características agronómicas favorables de los materiales generados (Ortiz et al, 2007; Espinosa et al, 2008; Hernandez- Galeno et al., 2024).

En México existen 2.5 millones de agricultores con parcelas pequeñas de maíz. Para estas unidades deben plantearse alternativas de abasto y uso de semilla (Espinosa et al., 2008). Será indispensable fortalecer esquemas de abasto de semillas mejoradas y nativas, con organizaciones y federaciones de productores, asociaciones y gobiernos estatales, así como egresados de universidades de agronomía, con quienes se puede impulsar el aprovisionamiento de semilla de calidad de variedades disponibles a través de empresas en baja escala (Tadeo y Espinosa, 2003; Valdivia et al., 2007).

Se pueden establecer alianzas con organizaciones como la Asociación de Empresas Semilleras Mexicanas (Semuac), Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC), para promover el desarrollo organizado de empresas de semillas a baja escala, con asesoría técnica, para la multiplicación, inspección y difusión, con el apoyo de estas organizaciones de agricultores, para integrar un esquema formal que ofrezca semilla calificada a precios razonables en alianza con Inifap y otras instituciones públicas de investigación (Espinosa et al, 2014; Espinosa et al., 2009a). Esto es una opción razonable que permitiría al capital privado o social nacional participar legalmente de acuerdo con la ley de 2007. También podría impulsarse el mejoramiento participativo de maíces nativos en una gran cruzada, en las escuelas, las prácticas de campo del mejoramiento genético autóctono.

La participación del Inifap, de universidades y organizaciones es fundamental, poniendo particular atención a la producción de semillas básicas y registradas para las variedades mejoradas disponibles; sin embargo, el reto más grande lo constituye la mayor operación con semillas nativas: que cubren por lo menos 50 por ciento de la superficie sembrada con maíz, con maíces nativos, que resuelven el problema social de las tierras de baja calidad agrícola, estos maíces también resuelven el asunto de grano de especialidad para la cocina pluricultural nacional y finalmente, se necesita que este reservorio genético de maíz, cuya riqueza es su diversidad genética y la cual México debe proteger.

El reto en México en los siguientes años será abastecer de los materiales nativos y mejorados sobresalientes disponibles, más de 400 generados por Inifap y más de 250 desarrollados por universidades y otros Centros Públicos de Investigación, para 50 por ciento de la superficie nacional de maíz, manteniendo su diversidad genética, riqueza cultural, en formas y destino de esa producción en usos diferentes y gastronómicos, en otro 25%de la superficie, aprovechar al máximo y ofrecer abastecimiento de semillas de variedades no convencionales (maíces nativos, acompañamiento de productores en mejoramiento participativo, combinaciones de semillas mejoradas y nativas acriolladas), con rendimientos altamente competitivos, con buenas características agronómicas, tolerancia al acame y las enfermedades, ciclo vegetativo más corto y factibles de mecanizarse (Ortiz et al., 2007).

1Investigador Titular C, INIFAP, Nivel III, S N II; 2Profesora de Carrera, Titular C, FESC, UNAM, Nivel I, S N II, 3Investigador Titular C, INIFAP, Emérito, S N II.

Referencias

Diario Oficial de la Federación (DOF). 2007. Ley Federal sobre Producción, Certificación y Comercio de Semillas. Poder Ejecutivo de la Federación. DOF, México, D. F. 1-17 pp.]

Diario Oficial de la Federación (DOF). 1961. Ley sobre Producción, Certificación y Comercio de Semillas. Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG). Poder Ejecutivo de la Federación. México, D. F. 2-8 pp.

Espinosa, C. A.; Sierra, M. M. y Gómez, M. N. 2003. Producción y tecnología de semillas mejoradas de maíz por el Inifap en el escenario sin la Pronase. Agronomía mesoamericana. 14(1):117-121.

Espinosa, C. A.; Turrent, F. A.; Tadeo, R. M.; Gómez, M. N.; Sierra, M. M. y Caballero, H. F. 2008. Importancia del uso de semilla de variedades mejoradas y nativas de maíz en México. En: Desde los colores del maíz, una agenda para el campo mexicano. Seefoó, L. J. L. (Ed.). El Colegio de Michoacán, CONACYT, Zamora, Michoacán. 1:233-255.

Espinosa, C. A.; Tadeo, R. M.; Turrent, F. A.; Gómez, M. N.; Sierra, M. M.; Caballero, H. F.; Valdivia, B. R. y Rodríguez, M. F. A. 2009a. El potencial de las variedades nativas y mejoradas de maíz. Ciencias.118-125 pp.

Espinosa, C.A.; Turrent, F. A. y Tadeo R. M. 2012. Recursos fitogenéticos, patrimonio biocultural, semillas y seguridad alimentaria. In: políticas agropecuarias, forestales y pesqueras. Calva, J. L. (Coord.). Análisis estratégico para el desarrollo. Consejo Nacional de Universitarios. 9:198-218.

Espinosa-Calderón, A., Turrent-Fernández, A., Tadeo-Robledo, M., San Vicente-Tello, A., Gómez-Montiel, N., Valdivia-Bernal, R., Sierra Macías, M., Zamudio-González, B. 2014. Ley de semillas y ley federal de variedades vegetales y transgénicos de maíz en México. Rev. Mex. Cienc. Agríc. Vol.5 (2):

Hernández-Galeno C.A., J.L. Ramírez-Díaz, R.E. Preciado-Ortiz, N.O Gómez-Montiel, F. Aragón-Cuevas, B.J. Coutiño-Estrada, C. Pérez-Mendoza, A. Espinoza-Calderón, M. Sierra-Macías, M.A. Rangel-Fajardo, C.A. ReyesMéndez, A. Trujillo-Campos, M.Á. Ávila-Perches y E. Cruz-Cruz (Comp.). 2024. Variedades e Híbridos de Maíz (Zea mays L.) del inifap. Instituto Nacional de Investigaciones, Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Oficinas Centrales. Ciudad de México. México. Libro Técnico No. 6, 181 p.

Luna, M. B. M.; Hinojosa, R. M. A.; Ayala, G. O. J.; Castillo, G. F. y Mejía, C. J. A. 2012. Perspectivas de desarrollo de la industria semillera de maíz en México. Rev. Fitotec. Mex. 35(1):1-7.

Ortiz, C. J.; Ortega; P. R.; Molina, G. J. D.; Mendoza, R. M.; Mendoza, C. C.; Castillo, G. F.; Muñoz, O. A.; Turrent, F. A. y Kato, Y. T. A. 2007. Análisis de la problemática de la producción nacional de maíz y propuesta de acción. Grupo Xilonen. Universidad Autónoma Chapingo (UACH). Colegio de Postgraduados en Ciencias Agrícolas (COLPOS). Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), Chapingo, Estado de México. 29 p.

Tadeo, R. M. y Espinosa, C. A. (2003). Microempresas de semillas con híbridos “Pumas de maíz” alternativa para abastecimiento en México. Revista FESC. Divulgación Científica Multidisciplinaria. 3(8):5-10.

Valdivia, B. R.; Caro, V. F. D.; Ortiz, C. M.; Betancourt, V. A.; Ortega, C. A.; Vidal, M. V. A. y Espinosa, C. A. 2007. Desarrollo participativo de híbridos sintéticos de maíz y producción de semilla por agricultores. Agric. Téc. Méx. 33(2):135-143.

*Las opiniones expresadas en esta sección son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan la línea editorial del portal de noticias Ángulo 7.