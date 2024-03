Por: María Guadalupe Hernández Chávez

El Modelo Educativo Jesuita está lejos de pretender formar personas que sigan ciegamente instrucciones. De hecho, el discernimiento es una parte fundamental de este modelo y se refiere a desarrollar la capacidad de las personas para tomar decisiones éticas e informadas a través de un proceso reflexivo y deliberado que implica evaluar opciones, reflexionar y orar, aprender de experiencias pasadas, buscar orientación y considerar el bien común antes de tomar decisiones.

Pese a lo anterior, existen muchas situaciones en las que es indispensable seguir instrucciones, por ejemplo, cuando se está ante una situación de peligro como un temblor o un incendio. En estos casos, seguir las indicaciones para evacuar el lugar donde estamos puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Al parecer, cuando no estamos en situaciones extremas hay personas que suelen hacer caso omiso de las instrucciones que se les dan, este es el caso de algunos de mis estudiantes.

Generalmente, las instrucciones están diseñadas para ayudar a las personas a alcanzar ciertos objetivos, así como a realizar tareas de forma efectiva. En el caso de los estudiantes de ingeniería, la habilidad y disposición para seguir indicaciones es importante, pues en su ámbito laboral, los procesos de producción requieren seguir instrucciones para lograr un resultado específico. Por otro lado, la seguridad en las empresas industriales requiere seguir instrucciones para cumplir con reglamentos y normas establecidas, de ahí mi preocupación al notar que algunos no saben o no quieren seguir instrucciones. Esto se hizo evidente en la evaluación más reciente. Cabe mencionar que las instrucciones eran solo operativas y no influyeron en su evaluación.

Al preguntarles por qué no siguieron las instrucciones sobre los espacios donde tenían que poner sus respuestas respondieron lo siguiente: no las vi, no creí que fuera importante, solo resolví los problemas y no leí lo demás. Lo anterior es preocupante porque la capacidad de seguir instrucciones implica habilidad para escuchar, leer y entender lo que otros están comunicando, y esto es valioso tanto en el trabajo como en la vida cotidiana. Adicionalmente, seguir instrucciones puede ser una forma de aprender cómo se lleva a cabo una actividad, incluso, cómo se resuelve un problema.

Lo anterior me llevó a pensar en otro escenario que me toca acompañar y en el que también he notado que no se siguen las instrucciones. En un curso destinado a profesores, sucede frecuentemente que los participantes no realizan alguna actividad o preguntan cosas que se han especificado con anterioridad. No he establecido un diálogo con ellos para conocer las causas, pero puedo afirmar basada en la experiencia que esto sucede porque, al igual que mis estudiantes, no leyeron las instrucciones o no le dieron importancia.

Sin duda, las instrucciones tienen que ser claras, completas y adecuadas para la situación específica de que se trata y deben seguirse para llevar a buen término la actividad asignada y facilitar el trabajo de todos los involucrados. Es recomendable una actitud abierta hacia los comentarios que pueda haber sobre la claridad o pertinencia de las instrucciones, a veces, se deben hacer modificaciones o ajustes para atender mejor a los estudiantes.

Respondiendo a la pregunta que da título a este escrito, se puede concluir que hay situaciones en que es importante seguir instrucciones, pues de ello depende el buen funcionamiento de alguna actividad, pero hay casos en que es necesario desviarse o no seguirlas, por ejemplo, ante una situación inesperada o si se cuenta con una solución más eficaz o segura. En cualquier caso, es recomendable valorar la situación de forma que el discernimiento contribuya a evaluar críticamente las instrucciones y tomar decisiones informadas sobre si seguirlas o no.

La autora es académica de la Universidad Iberoamericana Puebla

