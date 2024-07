Por: Dra. María Guadalupe Hernández Chávez

En uno de mis cursos escuché que mis estudiantes se referían a uno de sus compañeros como NPC. Los cuestioné sobre el significado de esas siglas y me respondieron que es el Non Playable Character. Como yo seguía intrigada, me explicaron que en los videojuegos se integran personajes que no juegan, pero pueden tener interacción mínima con los jugadores por medio de diálogos muy limitados, reaccionan y, a veces, se obtienen pistas de ellos, pero en pocas palabras, es el que no cuenta en el juego, el que nunca gana.

Pregunté por qué su compañero era NPC, y respondieron que me acababan de dar la explicación: nunca habla más que para preguntar algo y solo interactúa cuando trabajan en parejas. Les dije que desde mi punto de vista era un excelente alumno, que era educado y detallista y que deberían tomarse el tiempo de conocerlo.

Me quedé pensando con cuánta facilidad etiquetamos a las personas sin conocerlas realmente, cómo tendemos a formarnos opiniones de ellas por alguna acción o comportamiento sin haber estado presentes en su cotidianeidad para saber cómo actúan o se comportan la mayor parte del tiempo. No conocemos sus historias ni sabemos que hay detrás de su forma de actuar o las circunstancias que las llevan a comportarse de determinada forma. Etiquetamos sin saber cómo eso puede dañar la autoestima de las personas y sin ser conscientes de que esta forma de actuar contribuye a que persistan los estereotipos negativos.

También estuve reflexionando sobre cuántos NPC habrán pasado por mis salones de clase, y caí en la cuenta de que yo fui una NPC en algún momento, claro que entonces era “X” o invisible. Al ubicar a algunos de mis exalumnos y saber qué están haciendo actualmente, y al pensar en mí misma como una NPC, me pregunté si es verdad que nunca ganamos en el juego. Esto depende de lo que entendamos por ganar, claro está, pero creo que en la vida real los NPC sí podemos ganar. Ganamos cuando nos sobreponemos a las etiquetas, llevamos una vida satisfactoria y nos sentimos orgullosos de lo que somos y de lo que hacemos.

No obstante, la idea de que alguien no cuente en mi salón de clases me parece muy grave. No pude dejar de cuestionarme qué estaba haciendo para evitar que en mi clase algún estudiante sea etiquetado como NPC, o peor aún, que se sienta un NPC. ¿Cómo contribuyo a que mi grupo se integre? ¿Cómo hacer para que se conozcan y respeten unos a otros? En este caso, recurrí a una estrategia denominada: Disco-etiqueta, aprendida durante la maestría en la clase sobre dinámicas de grupo y que puede encontrarse en Internet. La importancia de la dinámica consiste en la reflexión después de la experiencia a través de preguntas guiadas de acuerdo con el objetivo, por ejemplo: ¿Por qué les puse una etiqueta? ¿Cómo se sintieron con la etiqueta que les puse? ¿Cómo se sentían cuando no sabían cuál era su etiqueta? ¿Cómo reaccionaron los demás a su etiqueta? ¿Quién nos pone etiquetas? ¿Qué es un estereotipo? ¿Qué es un prejuicio? ¿Cómo podemos aplicar lo aprendido en la dinámica en nuestra vida diaria? Entre otras preguntas.

No soy tan ingenua para pensar que una dinámica eliminará la costumbre de etiquetar a las personas, pero sí creo que contribuye a que los estudiantes identifiquen sus reacciones y emociones, además, se fomenta la empatía, pues al notar cómo una etiqueta afecta al otro, pueden tener mayor conciencia del impacto que tienen sus acciones, y quizás esto ayude para que aprendan a tratar sus diferencias de forma positiva y constructiva. No sé si logré mi objetivo el periodo pasado, pero sí sé que el siguiente, además de que los estudiantes aprendan los contenidos de mi asignatura, mis esfuerzos estarán enfocados en crear un ambiente de respeto, empatía y colaboración para que nadie sea ni se sienta un NPC en mi salón de clase.

La autora es académica de la Universidad Iberoamericana Puebla

