Por: Daniel Rosete Eddy

Como sociedad en nuestro país se nos ha inculcado a responder de manera reactiva ante las emergencias, sin embargo, ante los cambios climáticos, la falta de prevención y una inadecuada gestión del riesgo, nos ha orillado cada vez más a tener una mayor exposición ante un incendio o fuego incipiente, ya sea dentro de nuestra residencia o en algún lugar cercano; y a pesar de ello, la comunidad no está preparada para atender una emergencia de este tipo.

Este año en particular, las condiciones de sequía, calor y falta de lluvia del entorno, hicieron propensos en muchos lugares la aparición de incendios urbanos, estos se suman a una falta de conciencia del riesgo por parte de la población. No tomando en cuenta medidas básicas de seguridad entre las cuales destacan el no arrojar colillas de cigarro a los terrenos, colocar la basura en su lugar y no dejar que se almacenen en terrenos baldíos; pudiendo así hacer que tales eventos se vieran disminuidos en número o pudieran ser mejor controlados por nuestros diferentes equipos de emergencia.

No obstante, gran parte de la población no esta preparada para poder atender adecuadamente un fuego incipiente, ni detectar condiciones de riesgo, dejando claro que la cultura de la protección civil, dentro de nuestra comunidad y sus municipios aledaños, aún tiene mucho que trabajar.

Es imprescindible que la población conozca las condiciones de seguridad básicas para evitar tener un riesgo de incendio en el hogar, es necesario crear conciencia de tomar una buena decisión antes, durante y después de la emergencia. Teniendo casos claros como los ocurridos lamentablemente en el municipio de Cuautlancingo en el mes de abril del presente año, son hechos que en gran medida pudieron haberse evitado o mitigado si se cumplían con las condiciones aptas para prevenir un incendio.

Hoy en día la Protección Civil no solo se debe de definir como un reglamento para que un establecimiento pueda operar, si no como una herramienta para mejorar la vulnerabilidad de la población en general. En gran mayoría de los hogares de la capital podemos encontrar instalaciones de gas, de luz, almacenamiento de sustancias químicas y manejo de fuego controlado, sin embargo, son contados los inmuebles que cuentan con extintores o herramientas para poder sofocar un fuego en su etapa inicial. Se permea dentro de la población que el adquirir un extintor no es viable por los altos costos que estos tienen, así mismo los detectores de humo, siendo estos en su mayoría solo adquiridos para proteger negocios o inmuebles de industria. Sin embargo, no hay nada más alejado de la realidad.

El contar con extintores y detectores de humo ayuda a tener una respuesta inmediata ya sea para la sofocación o para la evacuación en caso de tener un incendio.

La limpieza, el orden y los descuidos en la cocina son otras de las razones que ocasionan incendios en casas, por lo que poner atención a ellas, reduce de forma importante tener un incendio. De igual forma el revisar las conexiones eléctricas y que estén en buenas condiciones (sin signos de desgaste o sobrecalentamiento), vigilar velas que no estén alrededor de objetos que pudieran quemarse y que las colillas de cigarros estén bien apagadas.

Las medidas de seguridad básicas contra incendios empiezan desde casa y se transmiten en un plan familiar de protección civil. Los invitó a revisar a que riesgos están expuestos y en base a ello definir que medidas pueden tomar para estar más seguros en casa; conozcan los números de emergencias y manténganse siempre alerta. La prevención cuesta tiempo y recursos, tu vida no es reemplazable, así mismo si tienes niños en casa, el ejemplo empieza por ti. El crear una cultura de seguridad que dure durante el tiempo dependerá de que tanto les enseñemos a cuidar y prevenir a los más pequeños.

