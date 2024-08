Por: Dra. Laura Angélica Bárcenas Pozos

Recientemente revisando videos de YouTube para mi clase, me encontré con una entrevista que Carlos Marín le hace a Paulina Azomurrutia quien es la Coordinadora Nacional de Educación con Rumbo, que es una organización preocupada por la calidad de la educación en el país y que, como Mexicanos Primero, está pendiente de lo que el gobierno mexicano hace en materia educativa y da seguimiento a todas las decisiones que se toman al respecto. La entrevista versaba sobre la aplicación de la prueba PISA que aplica la OCDE y decidí retomarla por la negativa que ha tenido el gobierno de López Obrador para aplicarla y de la información que estamos perdiendo para una mejor toma de decisiones.

Inicialmente Carlos Marín y Paulina Azomurrutia hablaron de la función de la prueba PISA que es la de generar datos de los resultados de la educación por país para la toma de decisiones con la intensión de mejorar la calidad de la educación. Por supuesto sólo se valoran los conocimientos genéricos que todas las niñas, los niños y las y los adolescentes del mundo deben saber para desenvolverse en el día a día y para seguir avanzando en sus procesos formativos en la escuela. Estos contenidos que se valoran son pensamiento lógico matemático, lecto escritura y ciencia, por supuesto, esto se valora en la lengua materna. Estamos hablando de datos y habilidades que son deseables sean aprendidos por todos los estudiantes del mundo.

Claro que hay una prueba genérica que permite hacer comparaciones entre países, pero se hace una estandarización para el país en que se aplica. Así que PISA originalmente hace una prueba piloto en cada país con una muestra representativa de estudiantes, lo que les permite hacer dicha estandarización, una vez que se ha hecho esta, se considera la aplicación a la población a la que va dirigida la prueba, que en México son las y los estudiantes de 15 años, que han concluido o están por concluir la educación básica y que se considera están preparados y preparadas para participar de forma activa y plena en la sociedad actual.

Los datos que se generan a partir de la aplicación de la prueba PISA debería ayudar a las autoridades educativas a afinar planes de estudio, a valorar prácticas docentes, a considerar prácticas en el aprendizaje y en el desarrollo de habilidades para ir mejorando la calidad de la educación; pero lo que hacemos cuando llegan los resultados es rasgarnos las vestiduras, lamentarnos profundamente por lo mal que estamos en los resultados de la educación y seguir haciendo lo mismo, para seguir obteniendo malos resultados.

Lo que deberíamos estar haciendo todos, porque todos tenemos un grado de responsabilidad, es mejorar la formación inicial de las y los docentes en México. En las Escuela Normales no sólo se les debería enseñar a los futuros docentes historia de la educación, didáctica y principios pedagógicos, sino deberían afinar lo que saben sobre lecto escritura, matemáticas y ciencia, aprender más sobre estos contenidos que se da por entendido que ya los saben, pero a lo mejor necesitan saber más. Los profesores en servicio por otro lado, deberían tomar cursos de actualización sobre didácticas especiales, técnicas de enseñanza innovadoras, y seguir perfeccionando lo que ya saben sobre ciencia, lecto escritura y matemáticas básicas.

Los padres y las madres de familia deberían asumir el rol que les toca jugar como afianzadores de lo que aprenden sus hijos e hijas en la escuela y cumplir con que niñas y niños hagan la tarea, ejerciten y practiquen en situaciones cotidianas, además de que reporten a la escuela si sus pequeñas y pequeños están teniendo dificultades con ciertos contenidos. Deberíamos dejar de competir y deberíamos hacer equipo para alcanzar las metas, lograr que nuestras y nuestros estudiantes alcancen los logros del aprendizaje y puedan continuar la ruta en la escuela.

Finalmente, no quiero pecar de ser ingenua, y sé que hay muchas y muchos docentes que no tienen los conocimientos básicos que enseñan bien afianzados y tienen que lograrlo antes de que inicie el ciclo escolar 2024-2025, igualmente hay padres y madres que saben que no tiene todos esos aprendizajes bien logrados, sería bueno que empezaran a ver cómo lo solucionan, porque sus pequeñas y pequeños hijos los van a necesitar en los siguientes años. Y si las y los niños llegan a quinto de primaria con conocimientos y habilidades bien adquiridos, el resto será pan comido.

