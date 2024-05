La Jornada de Oriente se sumó con mucho entusiasmo y poca inteligencia a la campaña contra el Movimiento Antorchista que han maquinado Morena y el Movimiento Ciudadano, aliados en las elecciones de 2024, para “sacarnos” de Ocoyucan, un municipio que hace 10 años no era importante para los grupos políticos, porque solo tenía sus juntas auxiliares campesinas, pero que ahora “junto con San Andrés Cholula, son los municipios con mayor plusvalía inmobiliaria en el estado” porque han llegado a vivir miles de familias de clase media a la zona de Lomas de Angelópolis. ¡Y ahora esos grupos se lamen los bigotes!

La Jornada de Oriente es parte de la bazofia del periodismo y Fermín Alejandro García y Martín Hernández siempre encuentran la forma de vender sus planas, aunque para ello tengan que hacer a un lado la razón y la inteligencia. Como Antorcha jamás les ha pagado un centavo, siempre somos víctimas de sus calumnias y de las amenazas de quienes sí les pagan. Y doy un ejemplo: el 12 de enero de 2016, el cacique de Huitzilan de Serdán, Alonso Aco Cortés, en una entrevista realizada por Martín Hernández lanzó una amenaza contra los huitziltecos: “Cuídense mucho, no vaya a ser que alguien de ustedes aparezca por ahí muerto o malherido para inculpar a otros”. Lo denunciamos de inmediato. El 10 de octubre de 2017, el líder huitzilteco y presidente municipal, Manuel Hernández Pasión, fue asesinado por el cacicazgo de la Sierra Norte de Puebla, entre los que se encuentra Alonso Aco. Ese es el periodismo de La Jornada de Oriente. Siempre publicando amenazas, pero ocultándose bajo la famosa “libertad de expresión” que les llena la boca de billetes.

El lunes 27 de mayo, la columna “Cuitlatlán” de Fermín Alejandro se tituló así: “Antorcha Campesina tiene miedo de perder uno de sus principales bastiones: Ocoyucan”. Ahí, el autor comienza mintiendo sin reparo: “La creciente hostilidad que se ha desatado contra los candidatos de Movimiento Ciudadano (MC) y de Morena en Santa Clara Ocoyucan refleja el temor de Antorcha Campesina (AC) de perder la hegemonía de 30 años que ha tenido en el control del ayuntamiento de este municipio conurbado a la capital”. El columnista debería investigar lo que escribe, porque es falsa la “hegemonía” de 30 años, que repite como loro mal amaestrado. Un poco de estudio, Fermín, no le hará daño. Pero, ¿cómo demuestra el autor que hay una “creciente hostilidad” contra los otros candidatos? ¿Con qué pruebas nos acusa? ¡Cero pruebas! Nos acusa sin pruebas, asegurando que eso “es cierto”, porque así se lo dictaron quienes le están soltando los billetes por su columna, muy venida a menos desde hace varios años. ¿Y quién le suelta los billetes? El grupo de Morena que busca, usando como muñeco de ventrílocuo al candidato de MC, Rafael Reynoso, para atacarnos diciendo que somos lo peor que le puede pasar a Ocoyucan. Hace unos días, un columnista me dijo en una plática: “Fernando Morales [expriista, pero ahora candidato de MC a gobernador] vendió a su partido con Morena en estas campañas. No se vende a sí mismo, porque nadie lo compra”. Y pensé: “también se vende a sí mismo. Decían que cuando era presidente del PRI estatal se la vivía en Casa Puebla recibiendo órdenes de Moreno Valle”. De ahí su apodo de “El Lamebotas” Morales. Y ahora MC se ha dedicado a “hacerle el juego sucio” a Morena. Así que Violeta Becerril Fragoso lanza contra nosotros las mismas acusaciones de Rafael Reynoso de MC. Tan es así que ahora, vulgarmente, el corrupto y criminal candidato de MC nos llama la alianza del “PANTorcha”, y Violeta, cuya inteligencia no le da para más, repite la acusación y se ríe por la bajeza de la idiotez.

Pero no es todo. Fermín Alejandro continúa y dice que Antorcha, a los dos candidatos, “en los últimos días les han arrancado propaganda, los siguen a todos lados”. ¿Tendrán una foto de los antorchistas arrancando la propaganda de Morena? ¿Algún video de que los perseguimos? No los tienen, porque eso no ha sucedido.

Y después, Fermín amplía la calumnia: ya no es solo contra Violeta y Reynoso, sino que muy coléricos “intimidamos” a sus seguidores porque acuden a “sus actos de proselitismo”. ¡Por Dios santo! Pero si a esos eventos no va nadie. Unos ejemplos: Violeta Becerril publicitó en las redes sociales unas reuniones con vecinos de Lomas de Angelópolis, pero se le olvidó decir que no eran habitantes de Ocoyucan, sino de San Andrés Cholula. Rafael Reynoso realizó su “marcha por la libertad” (si no recuerdo mal el nombre) y la verdad es que tuvieron toda la libertad de movimiento, porque solo eran 10 personas pagadas alzando las banderas “fosfo-fosfo” y gritando como desaforados. Violeta Becerril ha ido a algunas juntas auxiliares y colonias a grabar videos contra Antorcha, pero la gente, sí la población, sale a responderle sus mentiras en otros videos. No tenemos necesidad de “intimidar” a los “becerrilistas” o a los “emecistas”, porque no es nuestra táctica y porque, además, es absolutamente innecesario.

Más adelante, dice la columna: “Existe la firme sospecha de que Antorcha Campesina tiene infiltrado y controlado el Consejo municipal Electoral” de Ocoyucan. Esa es la última patraña de esos morenistas a los que representan Violeta y su familia de caciques. Dicen que el consejo municipal “está secuestrado” y que los delegados y los CAES son “antorchistas”, lo cual tampoco prueban pero que, si fuera cierto, no representa un problema para que hagan su labor en favor de la democracia. El procedimiento para acceder a esos cargos es que el Instituto Electoral lanza una convocatoria, los ciudadanos que así lo desean se inscriben al proceso de selección, en el que se les hacen exámenes y múltiples pruebas para saber si pueden hacer o no el trabajo. El Instituto decide a quiénes contrata. ¿Pueden ser los contratados “antorchistas”? Claro que sí. Pero también pueden ser “creyentes”, “feministas”, “morenistas”, “becerrilistas”, “emecistas” o lo que se les antoje, porque en este mundo no hay gente sin creencias ni opiniones. A pesar de eso, Violeta hizo pública la lista de los consejeros “antorchistas”, en una entrevista con La Jornada de Oriente de Martín Hernández. Esa acción deleznable expone a los consejeros a un ataque o atentado por parte de la delincuencia de Morena, que sí existe y que la prensa ha denunciado que la opera gente cercanísima a Violeta.

Pues, toda la cadena de mentiras de Morena contra Antorcha Campesina terminó el día lunes 27 de mayo, con un atentado a balazos contra dos promotores del voto de la campaña del candidato del PAN, PRI y PRD a la presidencia de Ocoyucan, Aristóteles Campos Flores. Los pormenores del atentado ya los hicimos públicos. Pero diré que los sicarios llevaban la orden de matar a Humberto Domínguez Pérez. No iban a amedrentar. Se dispararon cinco tiros y tres de ellos impactaron en la camioneta. Uno de los tiros atravesó el medallón, a la altura de la cabeza del conductor, que era Humberto Domínguez, porque querían darle el tiro en la nuca. Es decir, los ataques en las redes y en la prensa de Violeta Becerril y de Morena, realizados durante dos meses, terminaron con un intento de asesinato. Respetuosamente, le pedimos al Gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes, que garantice un proceso electoral pacífico.

En la elección de 2021, hubo dos intentos de asesinato: uno contra Aristóteles Campos y otro contra el candidato a presidente, Rosendo Morales Sánchez. ¿Quiénes fueron los autores intelectuales de antes y de ahora? Los mismos grupos caciquiles que ahora se jactan de ser morenistas, izquierdistas y lopezobradoristas, pero que antes fueron perredistas y que pactaron con los “morenovallistas”, porque eso les permitió vivir del presupuesto; pero que pueden ser “emecistas” o de cualquier partido, porque el fascismo puede ocupar casi cualquier forma y cara. Así de sencillo. ¿Los descendientes de Enedino Becerril son ahora de “izquierda”? No me hagan reír. Son gente que busca el poder, porque desea enriquecerse con el presupuesto del municipio y con la “plusvalía” y los negocios que pueden hacer en Lomas de Angelópolis. No les interesa gobernar “su” municipio. No, claro que no. Les interesa seguir enriqueciéndose y por eso cometen todo tipo de ilegalidades. Y eso lo solapa y lo publicita La Jornada de Oriente… o “Las mentiras de Oriente”.

