Rafael Reynoso Mora es el candidato del Movimiento Ciudadano a la presidencia de Ocoyucan. Es un político poco exitoso, que hace poco tiempo llegó a vivir a Lomas de Angelópolis. Fue priista, aunque él lo niega, y después morenista, un morenista “lopezobradorista” que participó en la campaña de Violeta Lagunes “AMLO sí, Barbosa no”.

Más tarde, cuando Barbosa ganó la gubernatura Reynoso se convirtió al “barbosismo” y se hizo funcionario del gobierno del estado. Es capaz de traicionar a quien sea y lo que sea por un cargo. Pero es un político corrupto. Por eso, el nuevo gobernador lo corrió de su puesto, en enero de 2023. Graves acusaciones lo acompañan desde entonces.

Rafa Reynoso se afilió al Movimiento Ciudadano y se hizo amigo de Fernando Morales, un político de baja estofa cuyo sueño guajiro es ser gobernador, como su padre. Fer Morales fue líder del priismo poblano en las elecciones de 2012, aunque dicen que le gustaba caminar por los pasillos de Casa Puebla, en Los Fuertes, porque ahí se vendía con el gobernador Rafael Moreno Valle.

Ahí se ganó el apodo de Fer “Lamebotas” Morales. Él hizo candidato Rafa Reynoso a la presidencia de Ocoyucan, un municipio con cerca de 26 mil habitantes, conurbado a la capital, con juntas auxiliares y en donde se asienta, desde hace unos años, una parte de Lomas de Angelópolis.

Rafael Reynoso Mora, desde el inicio de las campañas electorales, desató una colérica campaña en la prensa poblana contra el Movimiento Antorchista y contra el ayuntamiento de Ocoyucan, que preside el viejo militante de nuestra organización Rosendo Morales Sánchez. Nos acusa de todo de la manera más ridícula, aunque de manera insistente.

El 2 de mayo pasado, Intolerancia Diario tituló así una nota: “Ocoyucan ‘caja chica’ de Antorcha Campesina por 30 años”. Leí el título y pensé: ¿ya nos torcieron? ¿El “famoso” candidato de MC se convirtió en Sherlock Holmes y nos descubrió? ¡Válgame, Dios! O, mejor aún: ¿quién tiene el dinero de esa caja y por qué no lo ha compartido? De inmediato comencé a leer la nota para informarme de esto:

“El municipio de Santa Clara Ocoyucan ha sido la caja chica de la organización Antorcha Campesina, por eso, el presupuesto del municipio no ha sido invertido”. Busqué datos sobre el dinero, cuál es el presupuesto, cuánto nos hemos robado o de qué nos acusa el candidato de MC, pero no encontré nada. Volví a leer la nota y cero datos. Nada. Ni uno. Es decir, como dijo Brozo, puro “bla-bla-bla”. Pero la carencia de datos o pruebas no frenan a Rafael Reynoso y dice: “la gente está harta (…). Y claman y gritan por un cambio (…). Lo que buscan es que ya salga Antorcha Campesina”.

Es la misma consigna del líder nacional de Morena, Mario Delgado. Y la duda es: ¿aquél le habrá dictado la consigna? ¿Rafa es un ventrílocuo de Morena? Y si es así: ¿por qué? Ah, se los diré. Pero vamos por partes.

Según la misma nota, Rafa Reynoso no quiere que lo llamen político, porque dice que “el político solo piensa en las próximas elecciones y el estadista en las próximas generaciones”. Y remata: “el estadista soy yo”. ¡Santo cielo! ¡Me impacta tanta genialidad fosforescente! ¡Me asombra tanta grandeza de pensamientos! Y me pregunto: ¿Rafa Reynoso no piensa en las próximas elecciones? Si sus palabras las contrastamos contra los votos que obtendrá el 2 de junio, eso quizá sea cierto. Es una paradoja.

Yo creo que Rafa Reynoso sólo piensa en las próximas elecciones, pero las elecciones no piensan en él. Y ahí morirá políticamente. ¿Y lo de que es un “estadista”? Son los dichos de un buen viaje de mariguana.

Según la Real Academia de la Lengua Española, un estadista es una “persona con gran saber y experiencia en los asuntos del Estado”. Y mi querido candidato fosfo-fosfo no tiene ni saber, ni experiencia. Tú, como le dijo Brozo a Dante Delgado, tu líder nacional, eres solamente “un calzón muy meado” y nada más.

Y quieres que los demás candidatos vayan a un debate contigo, pero ¿a discutir qué?, me pregunto. Porque una de tus “grandes” propuestas es que, para detonar el desarrollo de Ocoyucan, quieres mover la caseta de cobro unos cinco u ocho kilómetros (ambasmanos.mx, 24 de abril). Y si mueves la caseta, lo cual está muy complicado (esto lo sabrías si leyeras la prensa todos los días), ¿con eso se mejoran las escuelas primarias y secundarias?, ¿con eso habrá calles pavimentadas?, ¿con eso habrá universidades? ¡Claro que no! Pero bueno, esas son las ideas del “estadista”.

Y se inventó encuestas; así lo hizo en una reunión con diez vecinos de Lomas de Angelópolis a quienes les dijo: “Estamos en empate técnico, por eso, necesitamos que Lomas de Angelópolis se una” (Intolerancia Diario, 8 de mayo). Uf. ¿Pero en cuál encuesta? Porque la nota tampoco dice qué encuesta y cuáles son los datos del empate técnico. Remata la nota: “por su municipio, está dispuesto a arriesgar su vida por generar una transformación profunda que necesitan”.

Es mejor que arriesgues a tu cerebro a leer unos libros para que te acultures, a leer la prensa para que conozcas un poco de la política poblana, a estudiarte la historia de Ocoyucan para que hagas propuestas de gobierno sensatas para las juntas auxiliares y para lomas y, sobre todo, que arriesgues tus manos al trabajo duro, a las ampollas, al sudor y al cansancio, para que entiendas lo que piensa la gente campesina que habita en buena parte del municipio.

Rafa Reynoso en su Facebook dice que quiere ser presidente de “Ocuyacan” (¡sic y recontra sic!), que no sabemos qué municipio es ni de qué estado. También piensa que la gente del municipio es bilingüe y lanza su “marketing” súper fosfo-fosfo para “Oco/you/can”. Es decir, es un tipo que no conoce al municipio, ni a su gente, ni sus costumbres, ni sus tradiciones, ni nada de nada. Dijo Brozo: puro calzón meado… pero bilingüe.

Rafa Reynoso era un político tradicional sin mucho futuro, que se hizo famoso a principios del año pasado. El portal e-consulta del 12 de enero: “SFP Puebla investiga a Rafael Reynoso; clausura oficina en Medio Ambiente. Empresarios acusan a Reynoso Mora de pedir moches para agilizar trámites”.

El columnista Fabián Gómez, de “Contraparte”, tituló así su información: “Por corrupción corren a Rafael Reynoso Mora de Medio Ambiente; sellan su oficina”. Y en el interior escribió: “Por el delito de corrupción, Rafael Reynoso Mora fue echado literalmente de su oficina que tenía en la Secretaría del Medio Ambiente del gobierno de Puebla, tras ser señalado de pedir moches a cambio de entregar permisos para la instalación de estructuras de espectaculares de manera discrecional“.

Cometió diversos delitos como robo, abuso de autoridad, extorsión, chantaje y uso indebido de funciones públicas entre otros, por los que será denunciado en próximos días ante la Fiscalía General del Estado (FGE)”. Hasta aquí la columna.

Este es el corrupto funcionario de Miguel Barbosa, ahora candidato de MC. Este es el morenista que suplica por votos en Angelópolis. Pero su campaña solo tiene un objetivo: atacar a Antorcha, en favor de la candidata de Morena, Violeta Becerril, a quien no toca ni con el pétalo de una rosa.

¿A quién le sirve Rafa Reynoso? Los dejo con una columna de Elvia Cruz, publicada el 7 de marzo de 2023, en mtpnoticias.com., para que usted saque sus conclusiones: a “Rafael Reynoso lo investigan por presuntamente estar involucrado en el negocio de los espectaculares en Puebla, pero ya busca “limpiar” su nombre.

La semana pasada buscó personalmente al gobernador Sergio Salomón Céspedes para jurarle por todos los dioses que existen que él siempre se condujo con ética en el cargo, y que no favoreció a ningún empresario en la colocación de estructuras en zonas prohibidas.

Cuentan que su intención es convencer a Sergio porque tiene aspiraciones por Morena en la elección del 2024 en el municipio de Santa Clara Ocoyucan, esa zona que empiezan a codiciar muchos políticos por los fraccionamientos de lujo que se proyectan. En ese intento, ha llevado documentos y fotografías al 01 para tratar de librarse, aunque las indagaciones en su contra continúan su paso.

Ahora sí, usted diga si realmente le sirve a los fosfo – fosfo… o a los de color vino.

