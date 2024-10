El 17 de octubre pasado, el profesor Guillermo Abasolo Romaña tomó protesta como presidente municipal de Coyomeapan, un municipio valiente e inteligente que ahora estuvo de fiesta, contento, con las campanas repicando de regocijo, con las mujeres y los hombres vistiendo el traje típico de la población y bailando los bellos sones de los indígenas de aquella zona poblana.

Al profe Memo, como lo conocen los campesinos de la zona, lo acompañaron más de cuatro mil indígenas de la cabecera municipal y de todas las zonas de Coyomeapan. “Hay fiesta en mi pueblo; / las campanas lo dicen riendo, / lo gritan ufanas / con su vario son, / tocad recio, más recio, campanas / de mi corazón”, escribió el poeta yucateco Luis Rosado Vega. A eso me recordó el festejo en Coyomeapan, un festejo que les costó vidas, cárcel y mucha resistencia y valentía popular. Dicen los que saben, que se trató del primer día de fiesta de un pueblo entero que durante 12 años vivió bajo el poder criminal del cacicazgo de “Los Celestino” y que durante los últimos años enfrentó los coletazos de un grupo político que fue apoyado por el crimen organizado de la zona y por políticos de alto nivel en Puebla, como el entonces gobernador Miguel Barbosa Huerta (que los respaldó diciendo que ser cacique no es ser un criminal), y a nivel nacional del ahora senador por el Partido del Trabajo y ex aspirante a la candidatura presidencial de Morena, Gerardo Fernández Noroña.

Sí, fue la fiesta de un pueblo entero. La asistencia de cuatro mil campesinos para respaldar a su nuevo gobierno está fuera de lo común en la empobrecida Sierra Negra de Puebla. A nadie lo amenazaron para que asistiera al evento. A nadie le prometieron fajos de dinero para ir. A nadie le prometieron el “refresco y la torta” para acudir a la concentración. A nadie le prometieron cargos en el ayuntamiento. A nadie le prometieron apoyos dinerarios del nuevo gobierno. Ninguna de esas prácticas, que son comunes en los partidos políticos actuales, fueron necesarias. Nada de eso. La gente acudió porque el nuevo gobierno que encabeza el profe Memo es resultado de una lucha popular de años y que culminó, en su primera fase, el día de las elecciones del 2 de julio de este año.

Como antes y como siempre, el Movimiento Antorchista Nacional les ofrece todo su respaldo y apoyo para que se cumpla, en serio, la palabra y las decisiones del pueblo pobre, que es la mayoría de la población. Hasta 2020, según los datos oficiales “el 46.6% de la población se encontraba en situación de pobreza moderada y 48.7% en situación de pobreza extrema”. Es decir: el 95.3% de los campesinos de Coyomeapan son pobres. Para ellos en primer lugar debe gobernar el ayuntamiento del profesor Guillermo Abasolo Romaña y ellos son los que deben defender unidos a ese gobierno.

En el evento de cambio de gobierno, Guillermo Abasolo Romaña, acompañado de su cabildo, tomó protesta ante los habitantes del municipio y se comprometió a impulsar el desarrollo de Coyomeapan, agradeció el apoyo de la población y los llamó a seguir unidos pues el trabajo aún es mucho, y declaró que solo llevarán a cabo los proyectos en unidad, gobierno y pueblo: “vamos a trabajar juntos para sacar adelante a Coyomeapan“, afirmó.

Al evento de transición de gobierno acudió, en representación del gobierno del estado, el secretario de Gobernación del estado, Javier Aquino Limón, quien fue bien recibido por los pobladores (lo cual debe agradecerse y pensarse muy bien desde las altas esferas de la política en Puebla). De acuerdo con el portal de noticias contigopuebla.mx, <<Aquino Limón dio a conocer que la primera obra a realizar será el reencarpetamiento de 17 kilómetros del acceso principal al municipio, también señaló que en las próximas semanas, con la presencia de la Auditoría Superior del Estado (ASE), se abrirán las puertas del palacio municipal, que han permanecido cerradas y soldadas desde la última administración, para que se hagan las diligencias pertinentes: “No habrá borrón y cuenta nueva, se tiene que investigar bajo qué condiciones se llevaron a cabo la pasada y antepasada administración”, explicó el secretario estatal>>.

Los Celestino han gobernado a Coyomeapan por más de 12 años, bajo el cobijo de gobernadores, aliados y diferentes partidos políticos. David llegó antes de 2010 a Coyomeapan y ganó la presidencia con el PRI en 2011. En 2014 lo sucedió su hermana Araceli, apoyada por el ‘morenovallismo’ panista. En 2018, regresó David como presidente municipal. En las elecciones de 2021, los hermanos pusieron como candidato de la alianza Morena-PT a Rodolfo García, esposo de Araceli. “Los Celestino” gobernarían a Coyomeapan durante 14 años o más, porque Araceli es apapachada por Morena, fue diputada federal de 2021 a 2024 y ahora es candidata a diputada local por el Distrito 25 de Puebla. Una nota de periodicocentral.mx del 16 de mayo de 2022 dice: “Tanto “Los Celestino” como “La Marrana” (Leoncio González) y Nacho Salvador forman parte de la mafia de alcaldes que han controlado por años la zona de la Sierra Negra”.

¿Y los castigos por sus crímenes? En un artículo mío titulado “Coyomeapan: ¿quién genera la violencia?”, publicado por alcancediario.mx el 20 de diciembre de 2021, enumeramos algunos de ellos. Y muchos medios poblanos enlistaron los crímenes: “la resistencia de la familia Celestino Rosas a dejar el poder llevó a que el 9 de mayo de 2022 ocurriera un funesto suceso. Una manifestación pacífica derivó en la muerte de tres ciudadanos, uno de ellos menor de edad, además de dejar decenas de heridos de bala, 10 detenidos y 39 órdenes de aprehensión”, se dice en la columna ‘Machetitos’ del 18 de febrero pasado. La gente de Coyomeapan exige: la justicia debe actuar ya.

A los miles de campesinos de Coyomeapan y a su nuevo gobierno les toca la segunda parte de su lucha: gobernar para todos, en unidad de todos y en beneficio de todos. Sobre todo, de los más pobres, que son quienes ahora más lo necesitan. Únanse fraternalmente en su lucha y peleen contra todo lo que los fracture como movimiento. Solo así podrán sostener su gobierno, mismo que trabajará para ustedes y que les rendirá cuentas claras. ¡Enhorabuena!

