Las rieleras corren,

asen a sus raquíticos cuerpos las provisiones,

están forradas de valor y esperanza,

brincan un obstáculo,

saltan otro y casi caen,

el sudor nubla su mirada,

pero corren y vuelven a trotar,

son fenómenos:

les salen más manos,

parecen pulpos.

Algunas son ancianas,

otras púberes,

la mayoría adultas envejecidas a la fuerza,

se les escapa la meta, el peldaño… el cabús.

Sus cuerpos están acostumbrados al trajín,

a la presión,

a la angustia de no alcanzar el coloso humeante,

pero las nobles mujeres no se dan por vencidas:

– ¡lleve tres y pague dos!

– ¡un taco para el camino!

– ¡pollo frito para el chamaco!

– ¡compre atole para el tamal!

esas son las mujeres de las que vengo,

las madres que no tuvieron madre

porque fueron abandonadas,

arrojadas a la bondad de la gente,

las que llevan su temor entre el rebozo y la enagua;

son descendientes directas de las soldaderas,

las que nos amamantaron

mientras vendían lo que fuera,

las que convencían por su condición

no por la pompa de sus viandas.

Les juro que son hijas de las adelitas

provienen de la tropa,

de los campos de cultivo,

¡Aquella es mi madre!

¡Todas son nuestras madres!

las que dejaron los años sobre los rieles ,

en aquella bendita mole que nos dio de tragar,

en La bestia que hoy transporta migrantes,

siluetas en tierra ajena,

sombras protegidas por los espíritus de nuestras mamás,

por las almas de nuestras mamás rieleras.

Ya no venden sus benditos guisos,

ahora protegen y curan al hermano,

al desamparado,

a los que son cazados,

a quienes lloran en soledad,

¡Adelante madres, sigan trabajando,

vayan de aquí para allá!

Su ejemplo vive en nosotros,

nos sentimos cobijados,

sabemos que su amor no tiene final.