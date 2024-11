Este es el punto donde las aguas

—dóciles y rebeldes a la vez—

se abrazan y se reconocen,

cual si el mundo empezara aquí,

sin memoria de caminos ni pretextos.

En el encuentro, las fuerzas desdibujan límites,

el paso incierto se vuelve firme,

sin promesas ni finalidades,

solo el tránsito, el roce efímero

que sabe de su partida inminente.

El vértice se erige en silencio,

donde la mirada no domestica,

donde el intento por capturar la esencia

es apenas una sombra,

un murmullo sutil que al caer se desvanece.

¿Es esta la búsqueda de un cuerpo?

¿O la danza de una pureza sin materia?

Así, cada cruce libera su forma,

y solo queda lo inasible,

ese deseo de eternidad que no busca respuestas.

Entonces avanzan, las corrientes,

cargando el peso leve de la belleza

que no puede atarse,

como si el alba, en su tímido destello,

fuera el único testigo que perdona.

Vértice. APR. Octubre, 2024.