El póquer es un juego popular tanto en los casinos en línea como tradicionales. Te ayudan a

desarrollar el pensamiento lógico, a analizar constantemente la situación en la mesa de

juego, calcular diferentes opciones y descubrir qué oponente está faroleando. El juego en sí

consiste en conseguir una combinación ganadora u obligar a otros jugadores a retirarse.

Hay muchos tipos de póquer y todas las plataformas online populares, incluida 777 casino,

añaden constantemente nuevos productos a su oferta. En ellas, los jugadores reciben las

cartas y realizan un seguimiento de las que están sobre la mesa para tratar de recolectar

combinaciones ganadoras. Salir con una victoria en el póquer depende en gran medida de

la suerte y la intuición. Aun así, el juego te permitirá demostrar tus habilidades analíticas

calculando matemáticamente diferentes opciones. Es imposible para los principiantes hacer

frente a tal tarea por sí solos. Por lo tanto, antes de comenzar el juego, debes familiarizarte

con la literatura educativa especial.

Tres libros famosos sobre los fundamentos psicológicos del

póquer

El éxito de jugar al póquer depende de varios factores, además de la interacción con los

otros jugadores y el casino. Por ejemplo, tras el lanzamiento del popular modo Live, se

volvió fundamental vigilar la conducta de los oponentes. El libro de Alan Schoonmaker “La

psicología del póquer”, te ayuda a hacerlo. Examina los tipos de personalidad más

populares y su psicología durante el juego. Se muestra cómo reconocer un farol de dichos

jugadores y a predecir cómo se comportarán en diferentes situaciones. Ganar este

conocimiento también te permitirá controlarte a ti mismo, sin mostrar tus verdaderos

motivos.

Otro trabajo popular del mismo autor es “Your Worst Poker Enemy”. Según el autor, en el

póquer hay emociones incontrolables y especialmente difíciles de manejar para los

principiantes. El libro da consejos prácticos y habla sobre:

● cómo afrontar situaciones estresantes y mantener la cabeza fría;

● confiar en el subconsciente y la intuición;

● evaluar las acciones y el comportamiento de los oponentes;

● no tener miedo de perder.

No sólo los tipos psicológicos, sino también las expresiones faciales y los gestos: todo esto

importa en el juego. Para los principiantes, saber ocultar sus planes de juego y exponer a

los jugadores más experimentados es esencial. El trabajo de Mike Caro, un famoso teórico

del póquer llamado “The Body Language of Poker”, puede ayudar a desarrllar este aspecto.

Examina las reacciones básicas del cuerpo humano al estrés y también muestra qué gestos

son típicos de quienes fanfarronean. El libro es interesante porque, además de estas

descripciones, también contiene interesantes ilustraciones en las que queda claro qué gesto

es responsable de qué.

Dos libros sobre la teoría del juego de póquer

Una vez dominada tu mente, tus emociones y tus sentimientos, necesitas comprender las

diferentes reglas y estrategias para jugar al póquer en un casino. Hay muchos tipos

diferentes, con sus propios matices que debes conocer de antemano, antes de empezar a

jugar con dinero real. En esta causa, la Teoría del Póker de David Sklansky es un libro de

referencia para todos los principiantes. El autor es famoso por sus espectaculares victorias

en el casino, por lo que realmente sabe de lo que habla. El libro revela la lógica de todo el

juego y da consejos prácticos sobre cómo actuar en cada una de sus etapas.

Aun estando disponible toda esta valiosa información, recuerda que no existe un algoritmo

único ni instrucciones claras. El autor está seguro de que no se deben seguir ciegamente

las combinaciones. Enseñando a los principiantes a actuar de forma independiente.

Entender los principios generales de cómo farolear y continuar cuando todo parece perdido

es de lo más valioso.

Los cálculos matemáticos correctos también son la clave para un juego de póquer exitoso.

Los principiantes deben comprender que ganar en el póquer depende en gran medida de la

capacidad de calcular rápidamente las probabilidades y aprender a leer las cartas de los

otros jugadores. Un pequeño folleto de Roy Rounder llamado “Easy Poker Math” es de gran

ayuda para ver los matices de los cálculos matemáticos. Con menos de 40 páginas, está

lleno de información útil. Para asimilarlo, no necesitas conocimientos de matemáticas

superiores ni los conceptos básicos de la teoría de la probabilidad. Los jugadores sólo

requerirán hacer cálculos mentales y conocer las tablas de multiplicar. El autor explica aquí

todos los términos y principios complejos en un lenguaje accesible para principiantes. En

general, el libro está dedicado a temas como:

● cálculo del número de cartas que brindarán al jugador la mayor posibilidad de

ganar;

● formas de averiguar la probabilidad de alcanzar las cartas requeridas en las

etapas finales del juego.

Otra adición importante son los carteles explicativos de las diferentes combinaciones de

juegos y la probabilidad de éxito con ellas.

Conclusiones

Nuestro sitio está convencido de que los principiantes deben leer literatura educativa antes

de jugar en casinos en línea con dinero real. Es importante seleccionar literatura que

informe en un lenguaje accesible sobre las reglas básicas del póquer, el análisis matemático

y las lecturas de los planes del oponente, mediante atención a sus expresiones faciales,

gestos y comportamiento.