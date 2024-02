Trabajadores sindicalizados de Audi realizan el proceso de votación sobre la propuesta del 7% de la empresa, la cual no aceptan y, aunque saben que se ven afectados por 16 días de huelga porque no están cobrando, consideraron que hay condiciones para que sea de dos dígitos.

A las 8 y media de la mañana arrancó la jornada en el Centro de Convenciones del Complejo Cultural Universitario (CCU), luego de que los directivos de la planta ubicada en San José Chiapa ofertaron un aumento general del 7 por ciento, dividido en 5 por ciento al salario y 2 por ciento a prestaciones.

Sin embargo, el proceso se realiza de manera muy hermética, pues solo se permite el ingreso de los agremiados del Sindicato Independiente de Trabajadores de Audi México (Sitaudi), que gran parte de ellos llegó en autobuses que dispuso la empresa al ser de zonas lejanas.

No obstante, no se permite el acceso a la prensa, pero en un sondeo realizado con ellos coincidieron en que al final de la jornada, que se prevé sea a las 10 de la noche, será rechazada porque es “poco” y se mantiene en la postura de que sea de dos dígitos para llegar a acuerdos.

Luis, del área Pruebas Técnicas y Alineación, señaló que está situación les afecta, ya que lleva 16 días la huelga, desde el 24 de enero, tiempo en el que no han laborado y tampoco tienen ingresos económicos, por lo que se mantienen con los ahorros guardados o haciendo otras actividades.

“Bastante nos afecta por los pagos programados que ya teníamos, realmente sí pega en los bolsillos y ahorros de nosotros, los que tenemos algún negocito, pues de ahí estamos sobreviviendo estos días, así nos vamos a mantener y esperemos que sea de por lo menos dos dígitos”, expresó.

Huelga afecta, pero no desistirán

Y es que, mientras está situación se resuelve, la actividad de la planta se mantiene frenada y solo hay personal del sindicato haciendo guardias para que no haya intento de reanudar, hasta que haya un acuerdo sobre el incremento salarial.

Por su parte, Daniel Pastrana, del área de Montajes, consideró que están con buena disposición para que el aumento sea digno, a fin de que se dé la reincorporación de los trabajadores, pues la propuesta que ofreció la empresa a inicio de la semana les parece “un poco bajo”.

“Estamos esperando más, desde un 12 a 15 por ciento, obvio nos afecta en cuestión de que no estamos cobrando, por lo que debemos buscar otras formas de ganar dinero, otro trabajo mientras se resuelve, muchos igual teníamos ahorrado y de ahí agarramos”, remarcó.

Sin embargo, aseveró que la base trabajadora “merece ganar más”, dado que en el tiempo que han estado en Audi han hecho mejoras y optimizaciones, por lo que “es un poco justo” lo que están pidiendo y esperan que pronto se dé un acuerdo, ya que está situación implica a proveedores, sus familias y la industria.

Otros trabajadores que optaron por no dar su nombre, manifestaron que la propuesta del 7 por ciento no es la ideal y saben que no laborar es complicado para ello, pero no desistirán de que haya mejores condiciones, pues la industria automotriz es de las más importantes y tiene cómo cubrir la demanda que piden.