Ante las “constantes descalificaciones”, el perredista Silvano Aureoles Conejo decidió dejar el equipo de la precandidata presidencial de la alianza “Fuerza y Corazón por México”, Xóchitl Gálvez; la decisión, aseguró, es un acto de congruencia.

La determinación la anunció en su cuenta de X (antes Twitter), en un mensaje en el que refiere que en reuniones privadas, Gálvez descalificó su trabajo aunque no abundó más. Pese a esto, el exgobernador de Michoacán afirmó que “desde su trinchera” sumará para que la alianza opositora conformada por el PRI, PAN y PRD emprendan un mejor gobierno en caso de ganar la elección de 2024.

Ante las constantes descalificaciones de las que he sido objeto en varias reuniones privadas por parte de @XochitlGalvez. En un acto de congruencia, he decidido no aceptar la encomienda que me hiciera en su equipo de Fuerza y Corazón por México.

Desde lo más profundo de mi…

