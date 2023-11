Durante el 2023, el IEE ha recibido 120 quejas y denuncias por presuntos actos anticipados de campaña contra actores políticos en Puebla, de las cuales 73 están en trámite, además, 11 personas buscan una candidatura independiente, de las que tres son para la gubernatura.

Así lo señaló, en entrevista, la consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado (IEE), Blanca Yassahara Cruz García, quien agregó que una vez que arranque el proceso local, que es el viernes, se tendrán que agilizar la revisión de los casos para que se puedan desahogar.

Indicó que estas quejas “son contra todos los actores” que hay, pero evitó decir si son en su mayoría de aspirantes de Morena, que son los que se han estado promocionado en la entidad a través de la pinta de bardad y colocación de espectaculares, además de la realización de eventos.

Ex plicó que como instituto lo que hacen es recibirla, integrar el expediente, hacer las investigaciones y una vez que se tiene toda la información se da vista al Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) porque es el único facultado para revisar el asunto y dictaminar si hubo violación a la norma e imponer la sanción de ser el caso.

Refirió que por el momento no se contempla la imposición de medidas cautelares, porque aún no se encuentran en proceso local ordinario, ya que esto solo se hace cuando se tratan de caos de violencia política de género, ya que éstas últimas aplican haya o no haya elecciones.

La consejera agregó que de las 73 que están en trámite, 41 son de proceso ordinario sancionador y 32 de proceso especial sancionador, sin que hasta el momento haya alguna sanción por parte del TEEP.

3 buscan candidatura de manera independiente

Respecto al registro de solicitudes de candidaturas independientes, Cruz García informó que el plazo terminó el pasado sábado 28 de octubre, por lo que ahora tendrán que ser analizados todos los expedientes, pues 11 son para ayuntamientos y tres para gubernaturas.

Refirió que se están dictaminando, pues no están firmes, ya que una cosa es que manifiesten su intención y se hayan registrado en el sistema y otra que cumplan, por lo que una vez que se tengan serán notificados todos los aspirantes que hayan pasado a la segunda fase.

Añadió que esta etapa es la de la recolección de firmas y apoyo ciudadano, que para la gubernatura es el 3 por ciento de la lista nominal del estado, mientras que para los ayuntamientos es lo mismo, pero dependiendo del municipio en el que buscan competir.