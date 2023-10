Carlos Rodríguez Leal, activista de Tlacotepec, quien “fue desaprecido” el sábado pasado en la madrugada, tras su salida de la Fiscalía, sostuvo que su lucha es por la defensa del agua y aunque su vida estuvo en peligro, no desistirá y “esto lo hace más fuerte”.

En entrevista con este medio, al salir de las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Investigación de Personas Desaparecidas, afirmó que las personas que le hicieron esto fueron mandadas, aunque no sabe por quién, pero las autoridades se encargarán de esclarecer el hecho.

“Hoy estamos libres nuevamente, le doy gracias a Dios por ello, esto no puede seguir pasando porque por lo que luchamos es por el agua, el agua es vida, como hemos dicho, siempre vamos a reconocer que dios está con nosotros, sino hubiera habido presión, quién sabe qué hubiera pasado”, expresó.

Entre gritos de “sí se pudo”, “Zapata vive”, “viva el agua” y “la lucha sigue”, así como porras fue recibido por familiares y pobladores que ya lo esperaban afuera narró que a las 4 y media de la mañana fue “secuestrado”, aunque consideró que por la presión de la gente ya no le hicieron.

Dijo que “fue un día de batalla más”, ya que nunca se sabe que es lo que va pasar mañana, por lo que agradeció a los pobladores por la movilización realizada luego de enterarse de su desaparición, a lo que los presentes lanzaron consignas de “el pueblo unido, jamás será vencido”

“No me hicieron mucho daño, les doy las gracias por eso, amigos, sin rencores, pero sí con la mano firma hacia adelante, porque como seres humanos tenemos que ayudarnos entre sí, yo solo les digo, el amor al agua nos tiene que unir y seguiremos luchando por ella, ya será la justicia divina la que se encargue de quienes lo hicieron”, remarcó.

En ese tenor, expresó que está abierto a impulsar el proyecto de inducción de lluvia con el gobierno federal, por lo que espera que el presidente Andrés Manuel López Obrador lo escuche, pues es un proyecto que no requiere químicos y por el contrario genera beneficios.

Agregó que en los siguientes días estará en la Comisión del Agua de San Lázaro, en donde ya se tiene un avance, por lo que incluso José Carmen García, quien fue el pionero de este proyecto está dispuesto a sumarse para que pueda ejecutarse a nivel nacional.

Piden revisar pozos usados por empresas

Por otra parte, pobladores de Tlacotepec aprovecharon la espera afuera de la Fiscalía para pedir a la Conagua revisar el funcionamiento de al menos 15 pozos que se encuentran siendo operados por empresas de la región, pues se desconoce “cómo es que se dieron tantos” y eso ha afectado las cosechas en sus municipios.

Manifestaron que desconocen si se cuentan con las concesiones para ello y en toda la zona de Tehuacán hay compañías chinas que rentan las tierras, sin saber cómo llegaron, por lo que en la siembra de temporal ya no les da y deben esperar a que se riegue el agua de la presa de Valsequillo.

Y es que, dijeron, son tierras de campesinos que no tenían dinero para trabajarlas y por eso es que se las dieron o arredraron a las compañías, lo que ha derivado en una sobre explotación del agua, pues no hay una regulación en esta región.

“Sí es cierto que los mantos acuíferos están bajando, pero lo más profundo de este asunto es que hay muchos pozos clandestinos, hay pobladores que llevan años solicitando los permisos y no se los dan, pero llegan empresas los hacen y explotan, se tiene que hacer una revisión de ello”, enfatizaron.

De igual forma, insistieron en que se siguen utilizando las avionetas para inhibir la lluvia en esta región, esto a pesar de que en días pasados el gobierno del estado tras un estudio que se hizo se determinó que la falta de precipitaciones es por el cambio climático, lo que ha derivado en que cada vez caiga menos agua.

“Queremos que los empresarios nos demuestren que no son culpable de la falta de lluvias y agua, pero no a un municipio, sino a toda la región, porque son más de 50 mil hectáreas que se ven afectadas por las sequías, por ello queremos que nos comprueben que no son los responsables”.