Jeanine Desiree Oliver Fierro, denunció penalmente a directivos de la Secretaría de Seguridad Pública por discriminación en razón de género y hostigamiento para obligarla a renunciar a su cargo por estar embarazada.

En una rueda de prensa que ofreció este lunes, indicó que ella entró a trabajar en la secretaría en el 2020, sin que hubiera tenido problema con alguien, pero todo inició cuando se embarazó, pues durante el periodo de gestación no se le respetó el horario laboral, pese a que era de alto riesgo.

Agregó que su jefe, Jorge Cázares Salas, director general de Vinculación, Prevención del Delito y Relaciones Públicas, tuvo conocimiento de que estaba en gestación, quien “no tuvo consideraciones” y la cambio a un espacio donde tenía que subir y bajar y escaleras, con el argumento de que no había un lugar donde ella pudiera sentarse.

Además de que en varias ocasiones le condicionaron las consultas médicas y la aplicación de una falta administrativa por no presentarse a laborar el 6 de abril, pese a que estuvo marcado como un día inhábil, del que todos fueron notificados.

“Esta suma de acciones generadas, provocaron que el 13 de mayo yo iniciará una suma de contracciones y por el estrés en el que me encontraba, tuve que acudir el Issstep, que es el que me brinda el servicio de atención médica, ya que tuve que ser internada y me tuvieron colocar maduradores pulmonares”, expresó.

Indicó que lo anterior provocó que se tuviera que ausentar antes de que iniciara su licencia de maternidad y sus vacaciones que estaban programadas para junio, se tuvieron que atrasar, por lo que pidió que las pudiera tomar una vez que acabara el otro permiso, lo cual le habían dicho que sí.

Ante esto, contó que acudió al área responsable de ello el 5 de septiembre, pero para el 2018 la subdirectora Isis Areli Aguilar Martínez le informaron que no fueron autorizadas por parte de sus superiores, por lo que se tuvo que presentar el 11 para laborar, en donde encontró que había otra persona desempeñando sus funciones.

- Publicidad -

Pide que se haga justicia

Por lo anterior, Oliver Fierro comentó que tras asesorarse con una abogada presentó una denuncia penal en la Fiscalía General del Estado (FGE), en contra del Jefe del departamento de Prevención y Participación Ciudadana, Roberto Carlos Jurado Palomares y el director general de Vinculación, Prevención del Delito y Relaciones Públicas, Jorge Cázares Salas.

Además de una queja por discriminación ante la Comisión de Derechos Humanos (CDH) y en la Secretaría de la Función Pública (SFC), ya que no lo hace ante la Unidad de Asuntos Internos (UAI), de la SSP, porque consideró que “ahí se quedaría” y no avanzaría el recurso.

Finalmente, pidió ser escuchada y sobre todo que se haga justicia ante estos hechos que ha vivido, pues consideró que durante la maternidad hay mujeres que se enfrentan a situaciones similares en donde son discriminadas por ser madres de familia. Mencionó que, en su caso, se mantiene laborando en la dependencia.