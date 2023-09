¡Por fin! AICM regresa a categoría 1 en seguridad aeronáutica

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) nuevamente obtuvo la categoría uno, con lo que queda como el más competitivo en la rama aeronáutica, de acuerdo con el comunicado que emitió la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés)

“Con el retorno a la categoría 1, México puede añadir nuevos servicios y rutas a Estados Unidos, y las aerolíneas estadounidenses pueden reanudar la comercialización y venta de boletos con sus nombres y códigos de designación en vuelos operados por aerolíneas mexicanas”, informó la FAA en un comunicado.

Agregó que también envío experto en seguridad aérea, mediante acuerdos de asistencia técnica, a la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) de México para resolver los problemas de seguridad que llevaron a la degradación.

The FAA has returned Mexico’s aviation safety rating to Category I following more than two years of partnership between the countries. Learn what this means for travelers at https://t.co/5ofWVjQb9q. pic.twitter.com/z8ZdIOiHq3

— The FAA ✈️ (@FAANews) September 14, 2023