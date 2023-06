-Publicidad-

Con la confirmación de Adán Augusto López Hernández, quien dejará la Segob el viernes, y la sorpresiva entrada de la diputada Yeidckol Polevnsky Gurwitz, suman ya siete aspirantes a participar en la encuesta que definirá al virtual candidato presidencial de Morena y sus aliados, lo cual introduce incertidumbre en el proceso, pues el acuerdo de Consejo Nacional fue que sólo participarían seis presidenciables.

Este martes por la tarde, tras salir de la reunión entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y los 11 consejeros de INE en Palacio Nacional, López Hernández confirmó a medios de comunicación que pedirá al mandatario federal que lo releve como titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), aunque se negó a hablar de una renuncia.

«Yo no voy a renunciar. Le he pedido al presidente que me releve del cargo de secretario de Gobernación. Seguramente el viernes por la mañana haré efectiva esa petición de manera formal», sostuvo.

López Hernández era el último de los seis presidenciables que firmaron el acuerdo alcanzado el pasado domingo en la sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Morena, el cual reconoció sólo a cuatro aspirantes del partido guinda: Marcelo Ebrard Casaubón, quien dejó la SRE el lunes; López Hernández, aún titular de Segob hasta que López Obrador le acepte el relevo; Monreal Ávila, quien obtuvo su licencia como senador este martes y Sheinbaum Pardo, quien dejará la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México el viernes.

El pacto incluyó la posibilidad de invitar a contender en la encuesta a un aspirante postulado por el Partido del Trabajo (PT) y a otro por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Ellos serían Gerardo Fernández Noroña, quien obtuvo licencia como diputado federal este martes, y Manuel Velasco Coello, a quien aprobaron su licencia como senador este mismo día.

Estos seis presidenciables se comprometieron a dejar sus cargos antes de inscribirse formalmente al proceso de elección de Morena, cuyo objetivo es que recorran el país por poco más de dos meses, del 19 de junio al 27 de agosto, para ganar adeptos en un «piso parejo», es decir, sin beneficiarse de recursos públicos, hasta llegar al periodo de encuesta, que será del 28 de agosto al 3 de septiembre, a fin de tener un ganador el 6 de ese mes.

Yeidckol se apunta a proceso

No obstante, este martes, la diputada federal Yeidckol Polevnsky Gurwitz, quien presidió el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena entre 2018 y 2020, dio la sorpresa al pedir y obtener licencia a su curul para participar en la encuesta.

“Quiero participar en la encuesta para lograr el cargo de Coordinador de la Defensa de la Transformación, soy fundadora de Morena y he luchado y caminado de lado del Presidente Andrés Manuel López Obrador por mucho tiempo”, afirmó la legisladora ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, órgano encargado de las funciones legislativas durante el periodo de receso, que termina hasta septiembre.

Polevnsky Gurwitz insistió en que ella busca encabezar la «Coordinador de la Defensa de la Transformación». Sin embargo, en la breve historia de Morena como partido político, que comenzó en 2014, quienes han tenido ese cargo partidista se convierten en candidatos.

Queda pendiente constatar cuántos de estos siete aspirantes formalizan su inscripción en el proceso y cómo procederá la Comisión de Elecciones de Morena en caso de que lo hagan los siete.

¿Quién es Claudia Sheinbaum?

Claudia Sheinbaum Pardo nació el 24 de junio de 1962 en la Ciudad de México. Además de ser la jefa de Gobierno de la Ciudad de México desde 2018, es reconocida en el campo académico y científico nacional, la procuración de medio ambiente y en tener numerosas coincidencias con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

En el 2000, fue la titular de la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal (DF), hoy Ciudad de México (CDMX), cuando el jefe de gobierno era Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Después, participó en diferentes causas sociales, hasta que en 2015 se convirtió en la primera jefa delegacional de Tlalpan. Cargo que ocupó incluso cuando se cambió a alcaldía dicha demarcación, por lo que se quedó ahí hasta 2018. En ese periodo es cuando se afilió a Morena y comenzó a figurar entre las favoritas del entonces candidato López Obrador para que sea la próxima jefa de Gobierno, puesto que ganó.

¿Quién es Marcelo Ebrard?

Marcelo Ebrard Casaubón, actual secretario de Relaciones Exteriores, es uno de los políticos que se perfilan como presidenciables para 2024, por lo que anunció su renuncia a la SRE.

Pero estas aspiraciones no son nuevas. Es algo que el funcionario tiene en mente desde hace más de 15 años.

Marcelo Ebrard inició sus actividades políticas en el PRI. En 1992 fue secretario general de gobierno, durante la administración del entonces regente del Distrito Federal, el priista Manuel Camacho Solís.

En 1997 fue electo como Diputado Federal de la LVII legislatura (1997-2000) por primera mayoría opositora al partido gobernante. De 2002 a 2004 fue secretario de Seguridad Pública en la administración del gobierno del Distrito Federal de Andrés Manuel López Obrador, y de 2005 a 2006 se desempeñó como secretario de Desarrollo Social del Gobierno local del entonces Distrito Federal.

De 2006 a 2009 asumió el cargo de Jefe de Gobierno del Distrito Federal.

El primero de diciembre de 2018 asumió el cargo de Secretario de Relaciones Exteriores al iniciar el gobierno de López Obrador como presidente de México.

¿Quién es Adán Augusto López?

Nació en Paraíso, Tabasco el 24 de septiembre de 1963.

La carrera política de Adán Augusto López inició en el Partido Revolucionario Institucional en el año 2000 como coordinador de campaña de Manuel Andrade Díaz, quien ese año contendió por la gubernatura de Tabasco.

Tres años después, Adán Augusto López Hernández se integró al Partido de la Revolución Democrática (PRD) y con la postulación de esta fuerza política ganó la diputación local en la 58 Legislatura tabasqueña por el IV distrito electoral, de 2006 a 2009. Después, logró una diputación federal por el IV distrito de ese mismo estado en la 61 legislatura que trabajó de 2010 a 2012.

En 2006, cuando el PRD postuló como candidato a la presidencia a Andrés Manuel López Obrador, López Hernández se convirtió en el coordinador regional de la campaña en Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.

De 2007 a 2009 fue elegido como diputado al Congreso del Estado de Tabasco. Luego se convirtió en diputado federal de 2009 a 2012 por el 04 distrito electoral federal de su estado.

En 2012, consiguió un escaño en el Senado de la República por el PRD, pero al año siguiente se integró al movimiento político de Andrés Manuel López Obrador que se convertiría en Morena.

En 2019 se convirtió en gobernador de Tabasco. En 2021 solicitó licencia para incorporarse como secretario de Gobernación.

¿Quién es Ricardo Monreal?

El senador Ricardo Monreal Ávila es otro de los morenistas que busca la candidatura presidencial rumbo a las elecciones 2024 .

Ricardo Monreal nació el 19 de septiembre de 1960 en Plateros, Zacatecas.

El zacatecano ha sido diputado federal en tres ocasiones y senador en dos periodos, gobernador y jefe delegacional. Además, ha militado en diferentes partidos, entre ellos, el PRI, PRD, PT, Movimiento Ciudadano y Morena.

¿Quién es Gerardo Fernández?

Nació en la Ciudad de México el 19 de marzo de 1960.

En 1988, Gerardo Fernández Noroña incursionó en la política mexicana como diputado federal por el Partido Mexicano Socialista y se unió al Frente Democrático Nacional (DFN), antes de que se convirtiera en el Partido de la Revolución Democrática (PRD), partido del cual fue miembro fundador.

En el 2016 decidió postularse como candidato a la presidencia de la República, sin embargo, al año siguiente decidió declinar, en favor del ahora presidente López Obrador.

¿Quién es Manuel Velasco?

Manuel Velasco, de 43 años, nació el 7 de abril de 1980, en Tuxtla Gutiérrez y es licenciado en Derecho por la Universidad Anáhuac.

Velasco Coello fue gobernador de Chiapas de 2012 hasta el 29 de agosto de 2018 y se convirtió en el primer militante del Partido Verde en alcanzar la gubernatura de algún estado. Además, inició su trayectoria a los 21 años como diputado local.