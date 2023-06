-Publicidad-

Ante el cierre de calles al tránsito por las obras de pavimentación y drenaje en el Centro Histórico de Puebla, de la 10 a la 18 Poniente, franeleros apartan lugares en la 3 Norte, donde los automovilistas se estacionan hasta en doble fila.

Desde temprana hora, se puede notar cómo los famosos “viene-viene” o comercios de esta zona acaparan hasta dos carriles, dejando solo uno para circular, lo que ocasiona que el tránsito se vea limitado, sin que alguna autoridad de tránsito se apersone en el lugar para evitarlo.

Y es que, debido a los trabajos de rehabilitación en estas vialidades, solo hay sentido hacia el sur en el caso de la 3 Norte, por lo que en un recorrido hecho por este medio se pudo observar como con galones de agua, huacales, cajas o botes de plástico apartan los lugares.

Esto, de antemano no está permitido en el Código Reglamentario Municipal (Coremun), sin embargo, es una práctica que se volvió común en esta zona y que, con las obras, que arrancaron el pasado 8 de mayo, aumentó debido a que las unidades de transporte público fueron reubicadas.

De izquierda a derecho o viceversa, no hay espacio libre que se encuentren sin estar apartado, por lo que los automovilistas que quieran hacer uso del mismo tienen que darle, dinero a los franeleros, que de 20 pesos no baja, ya que de lo contrario no pueden estacionarse.

Esta provoca que solo se tenga un carril libre para circular para los vehículos a pesar de que es uno de los puntos de la ciudad de Puebla que más movimiento tiene, pues la mayoría de locales son comerciales, pues, aunque están en proceso obras, se mantiene abiertos.

Aquí la autoridad vial brilla por su ausencia y los poblanos ya están acostumbrados a esta práctica, pues por las obras que se hacen resulta complicado encontrar un aparcamiento establecido si acuden a comprar en la zona norponiente del primer cuadro de la ciudad.

El conflicto vial provoca que haya poblanos que tengan que cruzar entre los vehículos, pues es la única alternativa que se tiene, principalmente en la esquina de la 3 Norte y 16 Poniente, que es donde está la mayor parte de pescaderías, pues durante gran transcurso de la mañana es muy limitada la movilidad.

“Siempre ha sido una zona muy compleja porque pasan muchos vehículos, pero ahora con las obras pues se limita más la movilidad, ya es costumbre ver estas calles con lugares apartados por los franeleros y ya hasta en doble fila, pero pues ya qué se le va hacer”, dijo un vecino.

A esto se suma que la temporada de lluvias, que ya se acerca, provoca lodo de las vialidades que están reparando, por lo que los transeúntes no les queda de otra que cruzar por las mismas, pues las rutas de transporte público están pasando hasta la 18 Oriente-Poniente.

Esto se da a pesar de que desde el año pasado se aprobó por parte del Cabildo que lucrar con la vía pública puede ser sancionado de manea económica con hasta 8 mil pesos o, en su caso, con pena corporal de hasta 72 horas, aunque ello debe ser siempre y cuando haya una remisión de las autoridades ante el juzgado cívico.

