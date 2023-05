-Publicidad-

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que su gobierno no tendrá más relaciones económicas, sociales y comerciales con el de Perú mientras Dina Boluarte continúe al mando del país sudamericano, pues sostiene que se trata de régimen impuesto por la oligarquía.

Esto, luego de que el pasado jueves el Congreso de Perú declaró al mandatario persona non grata debido a los cuestionamientos que ha realizado este hacia la legitimidad Dina Boluarte.

Durante su conferencia de prensa martes de este viernes, se tomó un espacio para que hablara sobre el futuro de las relaciones entre México y Perú.

Es así que el presidente de la república reveló que de ahora en adelante, mientras Boluarte, a la cual señaló de “usurpadora” de la presidencia, se mantenga a la cabeza de Perú, México no continuará con ningún lazo social o comercial con ella. Incluso, con relación a la Alianza del Pacifico, de la cual México es miembro junto a Perú, Colombia y Chile, el mismo AMLO aseguró que estaría dispuesto a ceder su cargo como Presidente Pro Tempore de la organización, pero solo al mandatario de Chile, Gabriel Boric.

“Mientras no haya normalidad democrática en Perú no queremos relaciones económicas ni comerciales con ellos. Sencillamente se queda en pausa y se le entregamos nosotros… que ya no nos echen la culpa a nosotros los politiqueros en Perú y ya”, indicó el presidente.

“Se la puedo entregar a Chile sin ningún problema, a Petro, Gustavo Petro, presidente de Colombia, porque también lo declararon non grato. Entonces se la entrego a los chilenos, pero no se la voy a entregar a la señora que está usurpando la presidencia… le voy a mandar una carta al presidente Boric”, informó AMLO en cuanto a lo pasará con su cargo en la Alianza del Pacifico.

Cabe mencionar que Boluarte llegó a la presidencia de Perú por sucesión constitucional, luego de que el Congreso de dicho país destituyó al presidente electo, Pedro Castillo, el cual fue puesto en prisión preventiva desde el mes de diciembre del 2022 por su presunto intento de golpe de estado.

No obstante, el gobierno de México, no ha reconocido este cambio de gobierno en Perú, considerando en su postura a Castillo como quien debería ser el presidente, indicando incluso que este habría sido víctima de un movimiento antidemocrático.