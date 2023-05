Morena frente al 2024. El factor López Obrador 2022-2023

-Publicidad-

El 13 de junio 2022 después del mitin en Toluca, presidido por la plana mayor de Morena y de cara a las elecciones de 2023 (Coahuila y Estado de México) y 2024 (presidenciales), el presidente aseguró que no iba a manifestarse por ninguno de los llamados presidenciables y que su apoyo lo manifestaría hasta que la encuesta indicara quién lo va a relevar. El 14 de octubre de este año destapa Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a 43 posibles candidatos de la oposición rumbo a 2024.

Dos meses después el 11 de diciembre en Monterrey, Nuevo León Marcelo Ebrard presenta a Mario Delgado Carrillo, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, una carta donde manifiesta que el movimiento encabezado por AMLO “Tiene el desafío inmenso de mantenerse unido para consolidar este proceso de regeneración de la vida pública.” En la carta plantea los siguientes puntos:

1) La celebración, en el primer semestre de 2023, de debates públicos entre las y los aspirantes para conocer y contrastar perfiles, trayectorias y propuestas.

2) El establecimiento de una fecha límite para la separación de los cargos públicos meses antes de la celebración de la primera encuesta de reconocimiento, tal y como se hace con antelación a los procesos electorales. La separación de cargos no es solo deseable, sino necesaria a fin de poder garantizar condiciones equitativas de competencia entre aspirantes.

3) La aplicación de la encuesta para la selección del coordinador de los Comités de Defensa del Voto de Morena sea realizada y supervisada de manera independiente y verificable, idealmente, con una sola pregunta en urna simulada. Y termina solicitando “convocar a la brevedad, a los representantes de las y los participantes en la encuesta para convenir lo necesario entorno a lo anteriormente expuesto.”

31 de enero de 2023 el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, adelantó que en julio se lanzaría la convocatoria para que se inscriban quienes pretendan contender por la candidatura del partido en 2024. Tres meses después el 28 de abril en una reunión de AMLO con los cuatro aspirantes (Adán, Claudia, Marcelo y Ricardo), les contó la anécdota de cuando dejó la presidencia del PRD, en 1999, un año antes de ser candidato para la alcaldía de Ciudad de México. Les dice: “Yo cometí el error de no meter las manos en la sucesión por la presidencia del PRD. Dejé que caminaran a su arbitrio”. Las elecciones internas fueron de tal manera sucias que fueron impugnadas y tuvieron que repetirse, con un enorme descrédito a la imagen del partido. Esto lo dijo para señalar: “Ahora no voy a hacer eso. Me voy a asegurar que el proceso sea ordenado, esté tranquilo y que no haya más golpes bajos de los que deban”.

Ebrard quien ya había enviado, en diciembre, una carta al presidente nacional de Morena, Mario Delgado, nuevamente -el 13 de mayo- le dirige una carta a este último en la que le urgía a definir las reglas internas del partido para elegir al candidato. Planteó una gran encuesta con una muestra de entre 20.000 y 30.000 personas. Además, el canciller propuso que todos los aspirantes que ocupan cargos públicos, se separan de sus tareas para dedicarse a la precampaña de tiempo completo. Delgado ya había señalado en enero inmediato pasado que el partido abriría la convocatoria en julio, previendo dos rondas de encuestas: la primera se haría en agosto y septiembre, y quienes estén mejor posicionados participarían en la segunda encuesta que se realizaría en octubre y noviembre. Según los planes del líder de Morena, antes de que termine el año, Morena ya habría elegido a su candidato presidencial para 2024. Al día siguiente -14 de Mayo- Mario Delgado anunció que Morena lanzaría en julio próximo la convocatoria oficial para definir la candidatura a la presidencia de la República en 2024 y adelantó que entre los requisitos principales, los aspirantes deberán comprometerse a respetar “la decisión del pueblo”. El 15 de mayo Mario Delgado informa que la convocatoria de la primera encuesta de Morena para la presidencia de 2024, sería poco después de las elecciones del Estado de México.

El 4 de junio de 2023 se llevarán a cabo las elecciones del Estado de México y de Coahuila, apenas en junio tendrían que plantearse las reglas del juego, para sostener la primera encuesta hacia fines de julio o agosto, y la siguiente un mes o mes y medio después, hacia septiembre u octubre.

Para AMLO la encuesta o las encuestas de selección del candidato de Morena deberán ser a mar abierto, a los ciudadanos en su conjunto. De esta manera el candidato elegido iniciaría su campaña con la suficiente popularidad para asegurar la continuación, un sexenio más de oportunidad para la Cuarta transformación; y con la suficiente capacidad de gobernabilidad, de enfrentar a los poderes fácticos, y tener la autoridad para ser exitoso como el nuevo líder del movimiento.

Para mayo de 2023 Morena gobierna en 19 estados de la república teniendo además la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Para junio, después de realizadas las elecciones en Coahuila y el Estado de México este poder territorial de Morena podría alterarse.

