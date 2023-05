-Publicidad-

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla ya tiene identificados a los asesinos del periodista Marco Aurelio Ramírez Hernández, ocurrido en Tehuacán; una persona, fue quien disparó, mientras que, la segunda, condujo la moto en la que escaparon.

Así lo dio a conocer el titular del organismo, Gilberto Higuera Bernal, durante la conferencia de prensa que encabezó este jueves, donde detalló que los agentes ministeriales acudieron al lugar del hecho e iniciaron una carpeta de investigación.

#Ángulo7Informa || La @FiscaliaPuebla ya cuenta con información sobre las dos personas que participaron en el asesinato del periodista Marco Aurelio Ramírez en #Tehuacán; una habría disparado y otra manejado el vehículo de escape. Vía @anahivaldezr pic.twitter.com/UWzBVJ5wbQ — Ángulo7 Noticias (@angulosiete) May 25, 2023

Explicó que, por razones obvias, no brindará más datos al respecto, con el fin de no advertir sobre su detención a los asesinos del periodista. Sin embargo, no confirmó si el hecho se relaciona con la actividad laboral que Ramírez Hernández realizó como periodista.

“Hemos avanzado considerablemente en la investigación, no tenemos duda que lo vamos a esclarecer pronto […] hubo una persona, la que le disparó, que huyó a bordo de un vehículo acompañado al menos de otra persona que lo conducía”, aseveró.

Por ello, especificó que, a través de las técnicas de investigación, ya cuentan con información que permite a la FGE visualizar quiénes fueron los asesinos del periodista, por lo que esperan que sea pronto cuando se esclarezca el caso y se presenten a los detenidos.

Lo anterior, como resultado de los hechos ocurridos la tarde del 23 de mayo en el municipio de Tehuacán en el estado de Puebla, cuando el también exdirector general del ayuntamiento de ese municipio, fue asesinado a balazos cuando se encontraba llegando a su domicilio.

CRBP