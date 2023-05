-Publicidad-

El secretario de Salud, José Antonio Martínez García, se bajó de la contienda por la gubernatura de Puebla, al señalar que ya no tiene interés en competir, pues está enfocado en su labor al frente de la dependencia y en los programas que tiene en lo que queda de la actual gestión.

Y es que, el año pasado, el funcionario estatal dio muestras de tener interés de contender por la candidatura de Morena, sumándose a otros de sus homólogos que dieron a conocer su intención, cuando aún estaba como mandatario el ahora fallecido Miguel Barbosa Huerta.

¿Sigue interesado o ya no?, se le cuestionó en breve entrevista luego de la inauguración del Hospital General de Zona número 35 del IMSS de Cuautlancingo en días pasados, a lo que respondió “no ya no, estamos chambeando arduamente, ya no, ya no”.

Si bien Martínez García nunca confirmó tácitamente que sí buscaría participar, siempre dijo que, si la ciudadanía lo respaldaba, no descartaba estar dentro de la contienda, además de que en reiteradas ocasiones lo alentaba el exgobernador

Además de que se le vio acudiendo a las asambleas regionales que hacia el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en diferentes zonas del estado durante el 2022, lo cual señalaba era porque comparte la visión y valores del presidente Andrés Manuel López Obrador.

De igual forma, ha acudido a algunas de las asambleas que ha realizado en Puebla a favor de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México y aspirante presidencial, Claudia Sheinbaum Pardo, y a eventos de la mandataria en la entidad, aunque no se encuentra afiliado al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Apenas a mediados de febrero de este año, acudió a una reunión que tuvo el ahora gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina con el dirigente nacional del partido, Mario Delgado Carillo, al que también acudieron otros asistentes como la titular de Economía, Olivia Salomón Vibaldo, el senador Alejandro Armenta Mier y el diputado federal, Ignacio Mir Velazco, quienes aspiran a la gubernatura.