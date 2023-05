-Publicidad-

El presidente, Andrés Manuel López Obrador señaló que no tiene favorito a la gubernatura de Puebla con Morena de cara al 2024, pues será “el pueblo sabio” el que decida a quién apoyar, por lo que descartó que haya preferidos en la entidad como ocurría en otros años.

Al ser cuestionado sobre el tema en la conferencia mañanera que encabezó desde la 25 zona militar en conjunto con el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, comentó que es un asunto en el que no se mete y será en el estado donde se definirá en su momento.

Manifestó que los seis millones de habitantes en la entidad son sus favoritos, en referencia a todos los pobladores de la entidad, por lo que “le tiene mucha confianza a la gente, a los poblanos, el pueblo es sabio, no le gustan los conservadores como lo digo”.

Sostuvo que los ciudadanos a través de las encuestas, definirá al candidato o candidata a la gubernatura de Puebla en 2024 por Morena, esto luego de que se ha visto algunas fotografías con el mandatario federal o incluso que presumen su cercanía con él.

El titular del Poder Ejecutivo aseveró que la época de Porfirio Díaz hasta antes de su gobierno prevalecía la práctica del “tapado”, así como se usaba la frase de que “nadie se mueva, el que se mueve no sale en la foto, entonces todos callados, pura simulación”.

Indicó que actualmente prevalece la democracia, por lo que descartó “dedazo”, para definir al candidato a la gubernatura de Puebla el próximo año por parte del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que se prevé que vaya en alianza con el PT y el PVEM.

“El pueblo es el que me ha sacado adelante, siempre, es el que me ha sacado a flote, entonces le tengo confianza a la gente y en procesos de elección, pues es el que va a decidir, en todos los casos, ya no hay dedazo, no hay ‘tapado’, no se permite utilizar el presupuesto público que es dinero del pueblo para apoyar a ningún candidato o candidata”, asentó López Obrador.

Los aspirantes a la gubernatura de Puebla

Es de mencionar que en Puebla quienes han levantado la mano, en el caso de las mujeres son la titular de la Semarnat, María Luisa Albores González; la exalcaldesa Claudia Rivera Vivanco; la secretaria de Economía, Olivia Salomón Vibaldo; y la edil de San Martín Texmelucan, Norma Layón Aarun.

Mientras que de hombres que aspiran a la gubernatura de Puebla con Morena son el presidente del Senado, Alejandro Armenta Mier; el coordinador de Morena, Ignacio Mier Velazco; Rodrigo Abdala Dartigues y Julio Miguel Huerta Gómez, secretario de Gobernación, quienes aspiran a dicho cargo y han empezado a promocionarse.

CRBP