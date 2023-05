-Publicidad-

Trabajadores del Poder Judicial realizaron paro de brazos caídos por tercera vez, para exigir aumento de compensaciones por 4 mil 500 pesos para los 2 mil empleados; el presidente del Consejo de la Judicatura, Carlos Palafox Galeana, aseguró que si se darán compensaciones, pero se debe negociar de cuánto serán.

Alrededor de las 9 de la mañana, personal sindicalizado, de honorarios y confianza, salieron de sus respectivas áreas, algunos vestidos de negro con rojo, con aplausos en manera de protesta, ante la falta de respuesta de Palafox Galeana.

Con cartulinas en las que se leía “El Poder Judicial somos todos”, “Salario y condiciones dignas”, “No exigimos más, solo lo justo”, “Por un aumento digno de compensaciones para todos”, “No solo magistrados o jueces, todos somos y hacemos el Poder Judicial”, son algunas de las consignas que se leía.

Los trabajadores señalaron que está situación no es de apenas, sino que ya lo habían manifestado, solo que hasta este año arreció, pues “no se vale” que a jueces y magistrados sí les aumenten el salario, mientras que al demás personal no, pese a que para este año hubo una ampliación del presupuesto.

Agregaron que hay quienes ganan menos del salario mínimo, que son alrededor de 4 mil pesos mensuales, además de que no cuentan con prestaciones por ser personal de confianza, no tampoco tienen acceso a Issstep, por lo que si se enferman no hay como lo justifiquen.

A esto, sumaron que a los que están por honorarios solo los contratan por seis meses para no hacer antigüedad, por lo que están con el temor de que una vez que concluya dicho plazo, que es en junio, ya no sigan laborando.

Comentaron que en el caso de las compensaciones son alrededor de 4 mil 500 pesos de manera general para los cerca de los 2 mil trabajadores como escribientes, diligenciarios, secretarios, del área de informática, entre otros.

Los quejosos comentaron que en caso de que no tengan respuesta en el transcurso del día, no descartan la posibilidad de acudir a la conferencia mañanera que dará el presidente Andrés Manuel López Obrador, este viernes en la 25 zona militar, como parte de sus actividades por el 5 de Mayo.

Sí habrá compensación a trabajadores: Palafox

Por su parte, el presidente del Consejo de la Judicatura, Carlos Palafox Galeana, señaló que sí habrá un incentivo económico a los mil 985 trabajadores, independientemente si son o no sindicalizados, pues es algo que ya se había acordado desde abril en la protesta que hubo.

Sin embargo, dijo que se establecieron tres pasos para ella, que son respetar los acuerdos, conformar una comisión que represente a todas las áreas de los trabajadores y dialogar para establecer un monto específico, ya que no se tiene actualmente la cifra precisa.

Indicó que si bien se dio un incremento al presupuesto del Poder Judicial, como han dicho los trabajadores, este fue por los nuevos órganos en qué de dividió cómo es la Sala Construccional, Sala Especializada, el Tribunal de Justicia Administrativa, así como la adscripción del Instituto de la Defensoría Pública.

Sostuvo que nunca se han negado a dialogar con los trabajadores, además de que saben demanda que tiene desde hace varios años, por ello que desde que se dio la protesta han buscado dar solución, pero para ello debe haber disposición y diálogo de las dos partes.

Reconoció que se dio un aumento salarial, algunos hasta del 30 por cierto, para jueces y magistrados y secretarios de acuerdo, pero no para las demás áreas, pues así se aprobó por el Congreso local y el anterior presidente del Poder Judicial, Héctor Sánchez Sánchez y, será hasta el siguiente año cunado se de al resto, lo cual deberá ser trabajado con los diputados en el presupuesto.

