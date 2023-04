-Publicidad-

El gobierno de Puebla dará el servicio de fotomultas a una empresa, toda vez que Intecproof ya no las opera, por lo que mientras eso ocurre la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) procesará las infracciones y dará la información a Finanzas para que se hagan los cobros.

Así lo informó, en rueda de prensa este miércoles, el titular de la dependencia, Daniel Iván Cruz Luna, quien recordó que como parte del contrato que se hizo a finales del 2019, mismo que ya concluyó, se estableció que los dispositivos pasarían a ser parte del Estado.

El funcionario estatal comentó que se tiene pendiente concretar el concentrado de las multas por pasar los límites de velocidad desde enero, por lo que en los siguientes días la dependencia a su cargo tendrá dicha información para proporcionarla a la Secretaría de Planeación y Finanzas.

«La empresa que se va a hacer cargo de esta situación lo hará con las herramientas que se tienen y que son propiedad del Estado y que sigue captando desde enero todos los vehículos que circulan a exceso de velocidad. Se está haciendo un análisis para la implementación del mismo”, asentó.

-Publicidad-

Y es que, dijo, al no contar con capacidad para la operación de los dispositivos, después de vencer el contrato con Intecproof, el servicio de fotomultas será dado a una empresa, aunque todavía no hay una fecha establecida para ello, ni tampoco dijo si sería una licitación pública.

Indicó que, con los dispositivos, además de inhibir los accidentes de tránsito, como parte del programa “Movilidad Segura” cuentan con lectores de placas, los cuales contribuyen a que la Policía Estatal identifique unidades con reporte de robo o vinculadas a otro delito como secuestro.

«Cuando el auto pasa por este radar arroja un hit que advierte por dónde circuló el vehículo, entonces el 911 informa a autoridad municipal o estatal más cercana y se hace la detención en flagrancia de quien esté conduciendo la unidad», expresó.

- Publicidad -

El encargo de la seguridad en el estado manifestó que se trata de un sistema oportuno y que sí es utilizado de manera correcta, no obstante, consideró que deben analizarse las áreas de oportunidad que tiene, con el fin de mejorar su implementación en labores de inteligencia.

#Ángulo7Informa ll El titular de la @SSPGobPue, Daniel Iván Cruz Luna, señaló que buscarán que una empresa opere el sistema de fotomultas, aunque está en funciones, pues los aparatos que en su momento tenía Intecproof ya son propiedad del Estado. Vía @Edd_Eddiiy pic.twitter.com/PBD0xKG1uB — Ángulo7 Noticias (@angulosiete) April 12, 2023

Para junio, traslado de todas las reas a Serdán

-Publicidad-

En otro tema, Cruz Luna informó que para junio ya se tendrá concretado al 100 por ciento el traslado de las mujeres reclusas al penal de Ciudad Serdán, en el cual llevan ya 164, pero se tienen pendientes alrededor de 400 del de San Miguel, así como de las que están en Cholula y Tehuacán.

Recordó que es un proyecto que se tenía desde el año pasado, por lo que “no es de la noche a la mañana”, sino que tiene que ser paulatino, pues los hombres ya fueron reubicados al de Cereso de Puebla, como parte de la transición que se está haciendo, así como se trabaja con ayuntamientos para el tema de las visitas, lo cual se informará de manera posterior.

Por otra parte, el secretario mencionó que se tiene una investigación contra cuatro elementos estatales que fueron acusados por robo de un vehículo y extorsión la semana pasada, el cual está a cargo de la Unidad de Asuntos Internos, ya que tienen que escuchar a los involucrados, pero igual deberá dar parte a la Comisión de Honor y Justicia.

Aseveró que no se permitirá que personas que porten el uniforme de la SSP cometan alguna falta y que manchen a la corporación, ya que estaban adscritos al sector 5 que es la zona metropolitana, por lo que se dio acompañamiento a la víctima para que presentara la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, aunque no precisó si fueron separados del cargo o no.