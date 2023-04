Al-Hilal, de Arabia, pone sobre la mesa 400 mdd por Messi

La liga de Arabia Saudita ha encendido la esperanza para que la rivalidad entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo cuente con un último episodio. Y es que luego de que el portugués se convirtiera en futbolista de dicha liga, el argentino ha recibido una oferta millonaria para unirse.

Este martes 4 de abril, el periodista especializado en los fichajes del fútbol mundial, Fabrizio Romano, reportó que el Al-Hilal de Arabia Saudita se ha puesto en contacto con el campeón del mundo en Qatar 2022, Lionel Messi, aprovechando el estancamiento que se ha dado en la negociaciones de renovación entre el sudamericano y su actual club, el Paris Saint-Germain (PSG).

Según lo dicho por Romano, el Al-Hilal le ha ofrecido a Messi un contrato con un salario de más de 400 millones de dólares anuales, cifra que lo pondría como el futbolista mejor pagado del mundo.

🚨 Understand Al Hilal sent an official bid to Leo Messi: salary worth more than €400m/year.

◉ Leo’s absolute priority: continue in Europe.

◉ Barcelona, waiting on FFP to send bid and open talks.

◉ PSG bid, not accepted at this stage as Messi wanted sporting guarantees. pic.twitter.com/FVTDGs4eQV

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 4, 2023