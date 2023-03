-Publicidad-

El gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina señaló que, para avanzar en el saneamiento del río Atoyac, se revisarán las 27 plantas tratadoras de la cuenca; además, la Semarnat informó que ya concluyó el programa de ordenamiento ecológico regional.

En el marco de la quinta reunión del Grupo de Trabajo Interinstitucional para el Saneamiento del Alto Atoyac, en donde igual estuvo la mandataria de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, el titular del Poder Ejecutivo, aseguró que el gobierno toma “muy en cuenta” las recomendaciones que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) hechas en el 2017 en esta materia.

Refirió que con el trabajo conjunto entre gobiernos y Federación se pueden ejecutar acciones y concretar acuerdos a favor del medio ambiente, así como que estos sean constantes, pues no se trata de lavarse las manos sobre a quién le toca hacerlo, ni actuar en equipo.

Agregó que por parte del gobierno de Puebla se han impulsado acciones para la preservación del medio ambiente y evitar la contaminación del Atoyac, que van desde la clausura de las descargas residuales de empresas, así como desazolve y limpieza de la cuenca.

Ante esto, informó que la Secretaría de Medio Ambiente estatal se encargará de supervisar el funcionamiento de las 27 plantas tratadoras de agua instaladas a lo largo de la cuenca, con el fin de conocer el estado que tienen cada una de ellas.

#Ángulo7Inforna ll El gobernador @SergioSalomonC anunció que se analizará en la @FinanzasGobPue, una partida presupuestal permanente para acciones de saneamiento del Atoyac, además de una revisión de las 27 plantas tratadoras que se encuentran sobre la cuenca. Vía @Edd_Eddiiy pic.twitter.com/GQQdx7uYLJ — Ángulo7 Noticias (@angulosiete) March 28, 2023

Además de que está en marcha la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en su primera etapa, así como de los colectores de la cuenca del Alto, en Santa Ana Xalmimilulco, en el municipio de Huejotzingo.

De igual forma, instruyó al titular de la Unidad de Inversión de la Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF) elaborar una propuesta objetiva, es decir, de una partida presupuestal específica, que será de observancia permanente para acciones para el saneamiento del Río Atoyac.

Concluye Programa de Ordenamiento Ecológico

Por su parte, la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), María Luisa Albores González, sostuvo que desde la Federación se hace equipo para el saneamiento, pues la recomendación de la CNDH engloba a los tres niveles y por parte de Puebla y Tlaxcala se ha tenido el compromiso para atenderlas.

Agregó que como parte de las acciones implementadas ya se concluyó el Programa de Ordenamiento Ecológico Regional de la cuenca y que será puesto en marcha con los ayuntamientos, que busca el balance entre las actividades productivas y la producción de los productos naturales.

Recordó que el convenio marco fue firmado en septiembre del 2020, lo que muestra el interés de atender las consecuencias de la contaminación del Atoyac, por lo que para este año se subieron de seis a ocho las acciones generales a realizar y de ocho a 14 específicas.

Sostuvo que “van bien en la planeación” que se estableció para el saneamiento, ya que se tiene el compromiso de que al terminar este año se cierren los programas, pues así lo ha pedido el presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que se seguirá trabajando lo que resta del 2023.

Van 136 empresas sumadas a convenio

En su turno, la secretaria de Medio Ambiente de Puebla, Beatriz Manrique Guevara, indicó que se han cumplido 10 de los 11 puntos de la recomendación de la CNDH, aunque esto no significa que ya no se hagan acciones, sino que se les da seguimiento, pues no significa que la problemática esté resuelta.

Añadió que se mantienen las inspecciones para evitar que las descargas se sigan vertiendo al afluente, por lo que a la fecha se han sumado 136 empresas de todo tipo al convenio firmado el año pasado para regular sus procesos de descarga de aguas residuales.

Finalmente, la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuellar Cisneros, dijo que se alcanzó el 100 por ciento de los objetivos en 2022 para el saneamiento, sin embargo, para este año se propusieron metas más altas al pasar de 299 a 514 acciones, es decir un 91 por ciento más de actividades para atender esta problemática.

Además de que se instalaron plantas tratadoras de agua y prevén llegar al 56 por ciento de la atención de todo el estado para que el vital líquido esté certificado y sin contaminantes regrese a los campos.