El gobierno de Puebla reforzó la seguridad en la zona de la Mixteca, en donde se tiene coordinación con las fuerzas federales para combatir el índice delictivo, así como por las colindancias que se tienen con los estados de Oaxaca y Guerrero para desarticular las bandas.

En rueda de prensa, el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina afirmó que “se hace un esfuerzo de manera permanente” en los 217 municipios, pues “es muy grande lo que se genera”, por lo que se tiene una estrategia a través de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en todas las regiones.

El mandatario afirmó que no sólo Puebla es una de las entidades con mayor población y demarcaciones, por lo que no se escatimarán en recursos para combatir la delincuencia en el estado y, aunque lo ideal es que no hubiera, pero sin minimizar los hechos, cada vez se dan casos más aislados.

“En el caso de la Mixteca, hay una coordinación con los estados de Guerreo y Oaxaca, en donde estuvimos platicando de la zona limítrofe para atender la situación con temas de inteligencia y quien lo encabeza en esa área son fuerzas federales con quien estaremos trabajando y apoyando”, expresó.

Firmará convenio de seguridad con Oaxaca

Por ello, comentó que como de las acciones que se plantearon en la reunión de la Confederación Nacional de Gobernadores (Conago) el miércoles, se firmará un convenio con Oaxaca en materia de seguridad, como ya se tiene con otros estados que tiene colindancias con Puebla.

En ese tenor, luego de los hechos de Amozoc donde fueron agredidos policías estatales y en Izúcar de Matamoros donde asesinaron a tres personas y los dos calcinados de Jolalpan, el mandatario comentó que no se tolerarán actos delictivos ni que elementos de seguridad sean víctimas de la población.

No se escatimarán recursos en seguridad

Agregó que las autoridades de los tres niveles de gobierno deben reconocer a sus policías con incentivos y capacitación, ya que se juegan la vida todos los días en el ejercicio de sus funciones, ante la reacción de la población en actos delictivos.

Sobre este tema, el titular de la SSP, Daniel Iván Cruz Luna, dijo que fue un llamado de emergencia al que acudieron y que derivó en esta agresión y los demás hechos, pero advirtió que no van a dejar esta zona de lado y seguirán en coordinación con el municipio para combatir la delincuencia, ni en otras regiones del estado.