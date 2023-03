-Publicidad-

En Puebla, sólo 75 municipios cuentan con unidades de atención inmediata a mujeres víctimas de violencia, lo que representa el 34.5 por ciento, mientras que únicamente 56 tienen áreas de prevención del delito, correspondiente al 26 por ciento del total.

Así lo señaló, en rueda de prensa, el titular de la SSP, Daniel Iván Cruz Luna, al dar avances del Plan Estratégico Por Puebla “Paz, Seguridad y Justicia”, en el Complejo Metropolitano de Seguridad, en donde detalló que este ejercicio se realiza cada martes.

El funcionario estatal explicó que a través de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) se solicitó información a los municipios para conocer el estado en el que se encuentra y de qué manera se les puede ayudar para contrarrestar la incidencia delictiva y la prevención de la violencia.

En ese tenor, indicó que si bien el gran porcentaje de la incidencia delictiva se concentra en la zona metropolitana, no pueden ser omisos a la situación que se tienen al interior del estado, por lo que como Secretaría deben trabajar en conjunto para reforzar las policías de los municipios.

Agregó que, de acuerdo con los datos que les proporcionaron los ayuntamientos, de 211 que sí respondieron, que es el 97 por ciento, 56 cuentan con áreas de prevención del delito, 144 no la tienen, pero 54 de éstos están en proceso de crearla o tienen interés de crearla.

Sin embargo, 111 municipios sí tienen programas específicos en esta materia, con lo que se tiene un diagnóstico general para poder darles acompañamiento, que será de manera independientemente a la que se tiene en la zona metropolitana, el 51 por ciento del total.

Cabildos deben autorizar creación de áreas

Dijo que por ello se les está dando acompañamiento para que través de sus cabildos se pueda autorizar la creación de estas áreas, así como puedan definir su programa, ya que si no se tiene no puede ser medible ni se pueden establecer metas, no tener un margen de alcance a los ciudadanos.

Cruz Luna agregó que de 205 municipios que dieron información, 75 cuentan con unidades o áreas de atención inmediata a mujeres víctimas de violencia, en donde se está identificando si están bien establecidas y si cuentan con programas en esta materia y de qué manera pueden sumar.

“Vemos que 127 no cuentan con algún espacio de esta naturaleza, por lo que nosotros como estado estamos compartiendo estás experiencias en la zona metropolitana, a fin de que al interior del estado hagan jornadas intermunicipales y que no sea de manera aislada”, expresó.