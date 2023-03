-Publicidad-

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, no descartó reunirse, en los siguientes días, con el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, a quien invitará al foro sobre el proceso de planeación del presupuesto del 2024.

En un encuentro con medios, el legislador consideró que el encuentro entre el mandatario y el senador Ricardo Monreal Ávila se debe a que actualmente en la cámara alta se tiene en proceso la designación de magistrados de tribunal electorales de varios estados, entre ellos el de Puebla, así como de otros organismos autónomos con impacto en las entidades.

#Ángulo7Informa ll El coordinador de Morena en @Mx_Diputados, @NachoMierV, no descarta reunirse con el gobernador @SergioSalomonC, además, lo invitará al foro del 18 al 21 de marzo para el proceso de planeación del presupuesto 2024 y el registro de obra pública. Vía @Edd_Eddiiy pic.twitter.com/EVl9ep75Hj — Ángulo7 Noticias (@angulosiete) March 12, 2023

Por ello, en su caso dijo que “seguramente igual lo van hacer”, aunque no precisó si sería por algún tema en específico o de cara al proceso electoral que se avecina en el estado, en el cual se renovará la gubernatura y todos los demás cargos.

Sin embargo, informó que inicia el proceso de planeación y registro de proyectos ante la Unidad de Inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por lo que se tendrá un foro del 18 al 21 de marzo, en el que estarán invitados Céspedes Peregrina y los demás gobernadores del país.

Esto, explicó, para que se les dé a conocer el procedimiento de planeación del presupuesto del 2024, en donde la Comisión de Infraestructura presentará la metodología para que se registren los proyectos en el programa de inversión de obra pública que no es de alto impacto para los estados, como parte del protocolo que instrumentó la Cámara de Diputados.

Se analizan leyes Malena y Monzón

En otro tema, el coordinador de Morena celebró que se haya aprobado a nivel estatal las leyes “Monzón y Malena”, siendo la primera de estas la que se está trabajando en comisiones de la Cámara de Diputados a través de un paquete de varias iniciativas que están pendientes.

Mientras que, en el caso de la Ley Malena, que es para castigar la violencia ácida, tiene conocimiento que ya ingresó una minuta para su análisis en el Senado, en una comisión bicameral, a fin de que se incluida en los siguientes días, conforme a los términos en los que fue recibida.

El diputado federal se manifestó porque se aplique la ley «no solo para él, sino para todos», esto ante el retiro de espectaculares con promoción política que inició la semana pasada el gobierno estatal, siendo él y Armenta Mier quienes más lo han hecho.

No habrá “choque de trenes” en 2024

Por otra parte, para Mier Velazco no se tendrá un «choque de trenes», con el senador Alejandro Armenta Mier, de cara al proceso electoral del 2024, quien también aspira a la gubernatura, al afirmar que él será el candidato y quien encabece la continuidad de la cuarta transformación.

“La política es la única que no puede dejar de hacer los políticos. No le busquen, tienen ante ustedes a quien encabezará y darle continuidad la cuarta transformación en Puebla, nunca haré señalamientos para enfrentar, qué caso tiene. No hay que comer ansias, no por mucho madrugar amanece más temprano», expresó.