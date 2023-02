-Publicidad-

La construcción del fraccionamiento Lomas 4, que se contempla en Santa Clara Ocoyucan, no es viable ya que implicaría un desorden en la zona,pero la cuestión económica de este tipo de proyectos inmobiliarios pesa más que un correcto desarrollo urbano.

Así lo señaló, en entrevista con este medio, Raúl Martínez Oliver, presidente del consejo directivo del Colegio de Arquitectos del Valle de Puebla (Cavapac), quien consideró que la ejecución de esta etapa del proyecto puede generar una megalópolis dentro de la zona metropolitana de Puebla.

Esto, ya que el desarrollo inmobiliario se encuentra asentado dentro de la capital poblana, una parte de San Andrés Cholula y también de Santa Clara Ocoyucan, que son Lomas 1, 2 y 3, aunque en esta última hubo acusaciones y señalamientos de la región fueron hostigados y presionados para que cedieran a vender sus tierras a Grupo Proyecta además de que hubo una gran cantidad de árboles talados.

“Ya no es conveniente construir lomas de Angelópolis 4, porque ya es otra zona fuera de Puebla, otro municipio como es Santa Clara Ocoyucan, que va provocar una Megalópolis dentro de la zona metropolitana, como pasó en la Ciudad de México, entonces debe controlarse”, asentó.

Consideró que no deberían darse los permisos por parte de las autoridades correspondientes, que es el ayuntamiento, aunque por lo regular en este tipo de desarrollos se ven del lado económico, por la generación de empleos que implica, así como por la inversión.

Dijo que esto, se suma a la necesidad que se tiene de generar ingresos, vivir mejor y tener derrama económica después de la crisis que ocasionó la pandemia del Covid-19, por lo que se provoca un desorden urbano y a la postre hasta problemas sociales.

Incluso, dijo que es como en su momento se construyó el Periférico Ecológico, pues esta vialidad era el anillo límite urbano y ahora ya se superó, por lo que no se cumplió con los programas en la materia que en ese entonces se tenían.

Tema económico pesa más, dice

“Ahí hay un desorden y luego dentro de ese desorden la autoridad debe llegar a ajustar porque eso se hace, un programa de desarrollo no puede ser tan rígido, porque la pandemia nadie la tenía pensada y sucedió, eso provoca que se hagan ajustes, quizá no siempre este mal el plan de desarrollo, sino que son agentes perturbadores externos”, expresó.

Martínez Oliver mencionó que el plan de desarrollo urbano debe tener un estudio profundo, pero a veces por otras razones, como la económica, se autorizan construcciones que no corresponden a la zona, dejando a un lado un correcto crecimiento urbano, pues cada quien hace lo que quiere y no llevan un orden no solo en materia inmobiliaria, sino de los servicios y el tipo de infraestructura de la zona.

Es de mencionar que el proyecto que se pretende ejecutar es City Lomas, para edificar un complejo urbano para crear clústeres de vivienda en una zona arbolada ubicada entre los predios Santa María Malacatepec y Santiago Coltzingo, en el municipio de Ocoyucan.

La inversión que haría Grupo Proyecta, que ha estado a cargo de las otras tres etapas de Lomas de Angelópolis, asciende a 732.72 millones de pesos, de los cuales 20.36 millones son por el concepto de aplicación de medidas de prevención, mitigación y compensación ambiental por la construcción.

Sería la construcción y operación de un desarrollo integrado por nueve manzanas de uso habitacional, vialidades divididas en 7 secciones y 3 glorietas, otros servicios y una futura vialidad dividida en dos secciones y área no desarrollable, para 9 mil 900 viviendas edificadas tipo H3 y H4, es decir para densidad media baja y alta respectivamente, con lo que se albergaría un estimado de casi 40 mil habitantes.