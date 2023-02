-Publicidad-

El ayuntamiento de Puebla acumula al menos de mil 200 reportes ante la instalación irregular de rejas en calles por cuenta de vecinos, para convertirlas en privadas, principalmente en unidades habitacionales, como Bosques de San Sebastián y Héroes; a la fecha, sólo ha retirado 12.

Así lo reconoció, en entrevista con Ángulo 7, el titular de la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano (SGyDU), Felipe Velázquez Gutiérrez, quien refirió que, desde octubre de 2021, han sido retiradas sólo 12 estructuras de este tipo en diversos puntos de la ciudad, luego de que no hubo acuerdo entre vecinos.

“Quejas tenemos muchas y constantemente se recibe nuevas. Desafortunadamente, es una mala práctica lo que se ha dado entre los vecinos que se organizan para colocar este tipo de obstáculos y cerrar el paso a personas ajenas a sus viviendas”, expresó.

El funcionario municipal comentó que no siempre se tiene el consenso de todos los vecinos de la calle o zona, lo que genera que se dé un conflicto entre los que sí los quieren y los que no, o incluso de vecinos de otras colonias que ven impedido el paso cuando quieren transitar por ahí.

Afirmó que en todos los casos se notifica y se inicia el procedimiento correspondiente, optando siempre por la conciliación y el diálogo para que sean los propios colonos los que las quiten y, cuando no se concreta, se lleva a cabo un proceso administrativo en el que el ayuntamiento hace el retiro.

Refirió que es variable el número de quejas, pues a la semana pueden ser cuatro o cinco, aunque en ocasiones son repetidas, es decir, de personas que ya habían hecho el reporte anteriormente, siendo de rejas, jaulas, estructuras y otra obstrucción que se da en la vía pública.

Mesas de Vecinos acuerdan cerrar el paso

Recordó que uno de los casos más recientes fue el de una jaula que se colocó en parte de la banqueta y calle en la colonia El Cerrito y que ya llevaba muchos años, por lo que el propietario fue notificado y éste accedió a retirarla, ya que obstruida el paso de personas y vehículos.

“Muchas veces lo que pasa es que los miembros de las mesas directivas cobran para ciertos gastos y hay vecinos que no pagan. Entonces, les impiden el paso, no les abren con el personal que se contrata y ahí es donde se viene el conflicto. Es una situación compleja, porque no solo es una acción del retiro, sino de una negociación con ellos”, expresó.

Velázquez Gutiérrez indicó que unidades habitacionales como en Bosques o en Los Héroes son donde más se da está problemática, pero en general en toda la ciudad es donde se tiene, aunque hizo énfasis en que no son casos recientes, sino que son de años atrás que en si momento no fueron atendidas.

Ante esto, el secretario exhortó a los vecinos a qué se abstengan a instalar estructuras fuera de la norma y el reglamento y que cuando sean notificados hagan caso de que las retiren para evitar que se dé un conflicto mayor entre los propios habitantes de la zona y el ayuntamiento.