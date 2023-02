-Publicidad-

La AMPI buscará una reunión con el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, con el fin de que se pueda impulsar una Ley Inmobiliaria de Puebla, que tenga como propósito que éste sector sea regulado y no se dé la proliferación de agencias de venta sin estar acreditadas.

Así lo señaló, en entrevista, Alejandro Muñoz Muratalla, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), quien indicó que con el anterior mandatario Miguel Barbosa Huerta, no tuvieron acercamientos, por ello es que quieren que sea en la actual administración

Indicó que su toma de protesta al frente de la asociación es el viernes a las 6 de la tarde, por lo que en días pasados le envió una carta al titular del Poder Ejecutivo y poder agendar una fecha para tener un encuentro y dialogar en la materia, por lo que están a la espera de ello.

“No tenemos una fecha para reunirnos, pero ya entregamos un escrito solicitando una audiencia con él, estamos en espera de que nos reciba, porque hay varios temas importantes como el de la ley, con el fin de que se pueda impulsar, estamos convencidos que el trabajo en equipo suma”, asentó.

-Publicidad-

Comentó que hay 19 estados del país que ya cuentan con esta ley, así como su reglamento para aplicarla, por lo que Puebla no se puede quedar atrás, ya que actualmente no existe una profesión o licenciatura en bienes raíces o el tema inmobiliario y por ello “cualquiera se puede dedicar a vender casas”.

Es necesario que se tenga un padrón

Refirió que con esto se busca que se puedan evitar fraudes a los ciudadanos, así como la proliferación de agentes inmobiliarios no certificados que afectan a los ciudadanos, lo que genera que el sector inmobiliario produzca cierta desconfianza cuando van a comprar, o rentar.

“La idea es generar un padrón que lo controle el gobierno donde se asegure que los agentes inmobiliarios todos van actuar con rectitud, tener ética, van estar capacitados y certificados, así como ubicados para que no suceda que desaparecen, como no se tienen ahorita no sabes quienes son, en el AMPI somos más de 100, pero hay muchos más en el estado”, expresó Muñoz Muratalla.