Productores de la región de Cholula pidieron una reunión con el gobierno estatal ante el inicio de la verificación vehicular, con el fin de que pueda darse una solución a este gremio, ya que sus unidades por los años que tienen y el uso, no van a aprobar dicho servicio.

En rueda de prensa, Emanuel Hernández Zempoaltécatl, vocero del Frente de Productores de Legumbres y Hortalizas, indicó que, si bien saben de la obligación que tienen para verificar, se ha tomado a todos los propietarios de vehículos por igual, aun cuando los giros son diferentes.

Comentó que muchas de las unidades son heredadas y por el uso que se les ha dado a lo largo de varios años, ya que las actividades para que las usan son duras, porque se trata de labores en el campo, por lo que les implicaría un “gasto excesivo” llevar a cabo el proceso.

Refirió que son alrededor de mil 500 productores de los municipios de San Gregorio Atzompa, San Jerónimo Tecuanipan, Santa Isabel San Andrés y San Pedro Cholula, que diariamente transportan alrededor de 400 toneladas de productos como lechuga, legumbres, brócoli, jitomate, apio, entre otros que se verían afectados.

Manifestó que, al ser unidades diferentes a un vehículo particular, ya que están destinadas específicamente para labores agrícolas, se tendrían que tratar de manera distinta, por lo que consideró que se debería suspender para este gremio o que se apoye para que puedan transitar.

Y es que, dijo, el gobierno estatal ha anunciado que aquellos vehículos que no verifiquen marcada en el calendario será multada, por lo que corren el riesgo de ello, lo cual les implicaría un gasto mayor, sobre todo porque tienen que transitar todos los días con sus mercancías.

Apelan a sensibilidad del gobierno

“Apelamos a la sensibilidad de las autoridades para que reflexionen sobre este tema y establezcan una mesa de diálogo que dé salida a este problema, también hacemos un llamado a todos los productores del campo que se encuentran en esta situación para que s sumen y se hagan escuchar nuestras voces”, asentó.

Hernández Zempoaltécatl recordó que el exgobernador fallecido Miguel Barbosa Huerta había establecido un decreto en el que se instruyó a que todas las unidades que trasportaran productos del campo no fueran molestadas por los agentes de vialidad y transitaran libremente, ya que es un sector primario.

Mencionó que hasta el momento no han acudió a verificar, porque de antemano saben que no van a pasar y, ahora con las reglas “más duras”, no aprobarían e incluso podría prestarse a actos de corrupción en caso de que quisieran tener un holograma, lo cual no quieren hacer.

Por ello, confió en que tengan una respuesta pronta por parte de las autoridades en la materia, ya que de lo contrario amagaron con hacer una protesta el próximo 31 de enero, pues afirmó que al ser productores del campo gran parte de la alimentación de los poblanos depende de ellos.