Durante el 2022 hubo 22 intentos de linchamiento en Puebla, en donde se rescataron 35 personas y una más perdió la vida, lo que significó una baja del 92 por ciento en tres años; además 586 personas desaparecieron, de los que se localizaron a 267.

Así lo dio a conocer, durante su comparecencia ante el pleno del Congreso local, como parte de la glosa del cuarto informe del mandatario fallecido, Miguel Barbosa Huerta, el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Julio Miguel Huerta Gómez, quien recordó que el único hecho consumado fue el de Huauchinango donde murió una persona.

El funcionario estatal resaltó que si la cifra ha disminuido, ya que en el 2019 fueron 276 hechos, con 378 personas rescatadas y 20 fallecidos, es decir, 254 menos en el 2022, es por la correcta aplicación del Protocolo de Actuación para Casos de Intentos de Linchamiento que se tiene para Puebla.

Sin embargo, dijo que en los hechos ocurridos en junio en Huauchinango en el que perdió la vida Daniel Picazo González, hubo una mala actuación de las policías municipales, además de que no aplicaron el protocolo y dieron avisos a la Policía Estatal hasta las 9 y media de la noche, mientras que el gobierno le avisaron cerca de las 11.

Explicó que, de acuerdo con los hechos, el acceso a la comunidad de Papatlazolco fue bloqueado con una barricada y resguardado por 12 pobladores que en un principio no dejaron ingresar a los policías, hasta que cedieron debido al diálogo establecido, pero cuando llegaron el linchamiento ya estaba consumado.

“Como persona y como encargado de la política interior de nuestro estado, abrazo en su totalidad. Creo en el diálogo, fundamentado en la escucha activa y permanente, soy un hombre de acuerdos y consensos y mi principal convicción es la solución pacífica, legal, legítima y democrática de los conflictos”, expresó.

De 586 desparecidos, 267 localizados

Por otra parte, Huerta Gómez informó que en 2022 se iniciaron 530 expedientes por la desaparición o no localización de 586 personas, de las cuales 267 fueron localizadas, que representa el 45.5 por ciento, aunque no precisó cuál es el estatus en el que fueron halladas, ni tampoco el de las otras que no han sido encontradas.

Respecto al seguimiento que se le da a la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, el secretario informó que 816 poblanas fueron atendidas por motivos de género, de estas 305 fueron adolescentes, 234 fueron víctimas de delitos sexuales y 59 de violencia familiar, registrando al final un total de 12 de feminicidios.

Indicó que 294 mujeres fueron atendidas con perspectiva de género y derechos humanos, de las cuales 115 quedaron registradas en la Banco Nacional de Datos e Información sobre casos de violencia contra las mujeres.

El titular de la Secretaría de Gobernación señaló que con el Programa de Regularización de Predios Rústicos, Urbanos y Suburbanos en el Régimen de Propiedad Privada, se entregaron 5 mil 47 títulos de propiedad, beneficiando al mismo número de familias poblanas, por lo que incrementó en 62 por ciento la entrega de estos documentos en comparación con 2021.

Además de que se reportó un avance de más del 96 por ciento en la implementación del Sistema Nacional de Registro e Identidad en los 747 juzgados del estado, entre ellas tres en lenguas indígenas (náhuatl, mazateco y totonaca) y que se ha priorizado en la emisión de actas extemporáneas de nacimiento e de identidad de género.