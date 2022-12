-Publicidad-

Monedas antiguas, reliquias, talavera, juguetes y Funkos son algunos los objetos que comerciantes ofrecen a coleccionistas y curiosos en el tradicional tianguis de pulgas de Los Sapos, en Puebla capital, que estará todos los días de diciembre por época de fiestas navideñas.

En un recorrido realizado por Ángulo 7, vendedores nos compartieron que pondrán sus puestos todos los días de diciembre y hasta el 7 de enero, con el fin de que las personas puedan encontrar un regalo ideal en el tianguis, ubicado en la plazuela del mismo nombre, en la calle 6 Sur, entre 5 y 7 Oriente, en el Centro Histórico de Puebla.

Uno de ellos, José Luis, contó que lleva unos 13 años vendiendo monedas antiguas en la parte baja de la plazuela, pues su gusto por coleccionarlas comenzó luego de que, por el bicentenario de la Revolución y la Independencia, que sacaron esta unidad conmemorativa, entre el 2008 y el 2010.

Su venta comenzó a incrementarse cuando llegó la pandemia, pues al no estar de manera física, subió su mercancía a Marketplace, pues no solo se dedica a la venta y compra de monedas, también colecciona productos de Hello Kitty.

Estos, en su mayoría los compran mujeres arriba de 20 años y las monedas, no es un público en específico pero tiene algunos clientes y otros son eventuales, pues tiene monedas de todos los países, las cuales las consigue a través de la ferias a las que va, pues no solamente vende en Puebla, sino que, también va a León, Guanajuato.

En puestos aledaños, también se puede observar que la gente se inclina por la nostalgia, en su mayoría se venden juguetes de los noventas como tazos, luchadores, muñecos, peluches de series de los dos mil y más.

También ofrecen colecciones de funkos

Por otro lado, Uriel Hernández, es estudiante de Ingeniería en Logística y amante de los autos, los cuales comenzó a coleccionar desde que tenía 16 o 17 años , pero ya no tenía espacio y le comentaron que, en la plazuela había lugar para vender sus coches y funkos.

De esta manera, comenzó a vender vochitos de aluminio, autos coleccionables de películas de los ochenta como Volver al Futuro y las figuras más actuales como funkos, pero su venta se vio afectada por la pandemia.

«Pues la gente comenzó a comprar por pánico, cosas como gel antibacterial, papel higiénico y todo eso. Ya todo lo que era externo no les alcanza, era comprar para comer o comprar esto (refiriéndose a las figuras)», comentó.

Asimismo, cuenta que han tenido inconvenientes con los clientes porque “se les hace caro”, y quieren que les den un descuento pero no le sacan lo mismo, porque “te regatean nuestra ganancia, no el costo del producto”.

De esta manera, ambos coleccionistas, estarán en esta plaza ubicada sobre la 5 Oriente, entre 4 Sur y Bulevar 5 de Mayo, los días festivos que vienen con la época, como el 25 de diciembre y el 1 de enero para todas las personas que quieran acudir a realizar sus compras.

