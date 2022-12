-Publicidad-

Al no sacar una de las más altas calificaciones, el ex presidente del IEE, Miguel Ángel García Onofre, no fue elegido en la terna para comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla (Itaipue).

La Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Congreso local, dio a conocer este martes a los tres perfiles que pasarán a la siguiente etapa, de los seis que comparecieron el pasado 2 de diciembre.

De ese proceso, obtuvo la mejor calificación Noemí León Islas, quien quedó en la terna de diciembre del 2021; Rosa Isela Molina Velázquez, representante de la Comisión de Búsqueda de Personas, de la Secretaría de Gobernación (Segob) federal, igual que Jorge Machuca Luna, comunicólogo e integrante de Puebla Contra la Corrupción y la Impunidad.

De esa forma, García Onofre quedó fuera del proceso. Participó para comisionado, a un mes de haber dejado la presidencia del Instituto Electoral del Estado (IEE), siendo sustituido por Blanca Cruz García.

La presidente de la Comisión de Transparencia, Karla Martínez Gallegos, recordó en entrevista que la terna será votada el próximo 8 de diciembre en sesión del Pleno, donde los diputados elegirán al nuevo comisionado.

Hay que recordar que este proceso se debe a la salida de Harumi Fernanda Carranza Magallanes, quien concluyó su gestión como comisionada tras haber sido designada en diciembre del 2021.