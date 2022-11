-Publicidad-

En su mensaje tras la marcha por los cuatro años del inicio de la 4T, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que su convicción es la no reelección, pese a pedidos populares, y señaló que la marca de su gestión será dejar, como modelo de gobierno, el “Humanismo mexicano”.



Este domingo, ante miles de ciudadanos que se dieron cita en el zócalo de la Ciudad de México, el mandatario federal inició su discurso refrendado su compromiso de no buscar reelegirse en el cargo, pues insistió en que él sigue el principio de Francisco I. Madero.

También descartó que sus familiares, como su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, vayan a buscar cargos de elección popular en 2024, como lo hicieron otros gobernantes con sus parientes en sexenios pasados.

Manifestó que se tiene un país de libertades, así como un estado laico, pero que también cuenta con una vocación de justicia y democrática.

Agregó que el gobierno no participa en fraudes electorales, pues la Fiscalía General de la República y los Poderes Legislativo y Judicial, actúan con independencia.

Indicó que La política es un pensamiento y acción y aún cuando lo fundamental son los hechos, no deja de importar cómo definirá en el terreno teórico el modelo de gobierno que están aplicando, la cual es la del humanismo mexicano, porque tienen que buscar un distintivo.

Dijo que para ello se nutrirá de ideas universales lo esencial de su proyecto proviene de grandeza milenaria y de su historia política, el cual tendrá tres principios, que son el político, económico y social para inspirar a la cuarta transformación que el encabeza.

#Ángulo7Informa ll Ante miles de ciudadanos en el zócalo de la Ciudad de México, el presidente Andrés Manuel @lopezobrador_ anunció que el modelo de su gobierno se basará en el humanismo mexicano.



Vía @Edd_Eddiiy pic.twitter.com/4Dyhd2B9zZ — Ángulo7 Noticias (@angulosiete) November 27, 2022

Acompañado de los gobernadores emanados de Morena, así como de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller y los miembros de su gabinete, manifestó que, en lo que respecta a lo político, no aceptan el derrotismo, pues el pueblo que quiere ser libre y lo será.

“En el ámbito de la democracia, consideramos básico como el presidente Francisco I Madero, cuando dijo que México estaba anonadado con una tiranía, lo cual no descansa en el derecho y que solo beneficiaba a una minoría, no al pueblo ni a la nación”, asentó.

Progreso sin justicia es retroceso, señala

Dijo que de ello se desprende su plan económico, pues el progreso sin justicia es retroceso y no basta el crecimiento si no hay justicia, por lo que en su política de gobierno de ha desechado la obsesión tecnocrática de medirlo todo en función de indicadores de crecimiento que no refleja la realidad social.

Aseveró que la estrategia central de su política social descansa en respetar, atender y escuchar a todos, pero dando preferencia a los pobres, pues ese fue su lema de campaña cuando compitió por la jefatura de Gobierno en el 2000, frase que, dijo, debería ser la esencia de la actividad política porque es sinónimo de humanismo.

Aseveró que su gobierno garantiza la libertad de expresión y el derecho a disentir, pues México es “santuario” de ello, pues recordó que hace dos semanas se llevó a cabo una marcha en la que estuvieron los más famosos personajes de la “ultraderecha en el mundo.

Destaca aumento a pensiones y salarial

Como parte de sus logros, López Obrador indicó que se elevó a rango Constitucional la pensión a adultos mayores, así como a las personas con discapacidad, por lo que anunció que para el 2023 habrá más de 2 mil 700 sucursales del Banco del Bienestar, el más grande del país, que beneficiará a 25 millones de mexicanos.

Aprovechó para agradecer al Congreso de la Unión por su aprobación de la ampliación de las labores de seguridad de las Fuerzas Armadas hasta el 2028, aunque no en todos los congresos locales, pero con los que sí lo hicieron se dio su constitucionalidad.

De igual forma, dio a conocer que, en el 2023, se va a incrementar el 25 por ciento la pensión para adultos mayores, situación similar para el 2024, para que cuando concluya su gestión sea cinco veces más que cuando lo iniciaron.

En cuanto al salario mínimo, manifestó su deseo de que los sectores obrero, patronal y el gobierno acuerden un aumento de al menos el 20 por ciento para 2023.

Además de que a la fecha nueve estados se han sumado al programa IMSS-Bienestar, un sistema de salud de calidad, gratuito y universal y, agregó, que de acuerdo con las estimaciones, para el 2023 el crecimiento de la economía será del 3 por ciento, misma cifra para el último año de su gobierno.

